Quake Champions скоро выйдет на приставках Xbox, появились достижения
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Quake Champions скоро выйдет на приставках Xbox, появились достижения

Quake Champions скоро выйдет на приставках Xbox, появились достижения


Похоже, что игра Quake Champions скоро станет доступна на приставках Xbox, о чем говорит обнаруженный список достижений в Microsoft Store. Портал trueachievements заметил, что в цифровом магазине Microsoft Store появились достижение для Quake Champions на Xbox — всего таких достижений было добавлено 52 штуки, суммарно на 1000 Gamerscore, ни одно из них не является секретным. Полный список достижений можно посмотреть здесь.

Отметим, что игра Quake Champions вышла только на PC еще в 2017 году. Сейчас проект является условно-бесплатным, он доступен в Steam и имеет более 34 тысяч отзывов, которые «в основном положительные».

Ожидается, что полноценный анонс Quake Champions для приставок Xbox состоится сегодня в рамках мероприятия QuakeCon.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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