Равшана Куркова показала кудрявого сына, а заодно - изящную фигуру в купальнике

Актриса Равшана Куркова поделилась фото с подросшим сыном Гаспаром во время прогулки. Равшана Куркова много лет снимается в кино. Она не скрывает, что для нее работа много значит. Актриса снялась во многих картинах: «Балканский рубеж», «Барвиха», «Любовь в большом городе – 2», а также в других фильмах. Примечательно, что в 41 года она не перестает удивлять поклонников своей моложавой внешностью. Недавно Равшана устроила себе отпуск. Она посетила несколько стран, включая Турцию. То и дело актриса щеголяла в романтических платьях. Она не раз сразила поклонников точеной фигурой. И это при том, что артистка стала мамой около двух лет назад. Сначала она скрывала сына Гаспара, но теперь уже берет его с собой в поездки и на съемки.На этот раз Куркова решила опубликовать кадры с прогулки. Она облачилась в платье с вертикальной полоской, которое визуально стройнит. От макияжа актриса отказалась. Она проводила время с подросшим сыном, который предстал в футболке и шортах. Мальчик сидел на скамейке с мамой. У него пышная кудрявая шевелюра. Также артистка опубликовала красивое фото в купальнике, подчеркнувшем ее изящную фигуру.Кстати, Куркова не стала раскрывать название места, где находится. Равшана редко рассказывает подробности из личной жизни. Ходят слухи, что она рассталась с отцом сына, но пока сама актриса умалчивает, правда ли это.