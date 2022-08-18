Ремонт сейчас может влететь в копеечку

Эксперт рассказал, почему ремонт квартир сильно подорожал. Ремонтные работы в квартирах за год подорожали примерно на 30%. Об этом заявляют эксперты в сфере девелопмента и продажи недвижимости. Рост цен связан, в первую очередь, с увеличением стоимости стройматериалов. Отделочные материалы начали расти в цене еще в позапрошлом году. Изменение стоимости краски, клея, штукатурки, обоев, плитки, ламината и прочего повлекло за собой удорожание труда рабочих, так как общий бюджет и его реализация тесно связаны. Как заявила Надежда Коркка из компании «Метриум», некоторые работы сейчас вообще стоят в два раза дороже, чем годом ранее. Например, это относится к устройству технического освещения. Также в числе причин, приведших к тому, что ремонт стал многим не по карману, специалисты называют нехватку рабочих рук, который возник еще в 2020 году из-за пандемии и до сих пор имеет место быть. По словам заместителя директора компании «Этажи» Татьяны Ахметдиновой, стоимость материалов до сих пор не устоялась — она то повышается, то снова снижается, однако прогноз эксперта неутешительный. «О возврате к допандемийному уровню речи не идет. Например, пару лет назад «квадрат» бюджетного ламината стоил 290–350 рублей, а сегодня — 490–530 рублей, то есть цена выросла на 30–50%», — приводит ее слова «Известия». К проблемам, которые уже существовали на рынке, в этом году прибавился еще и дефицит зарубежных отделочных материалов, оборудования и комплектующих к нему. Девелоперы, продающие квартиры с отделкой, и строительные бригады постоянно заняты поисками альтернативы необходимых товаров, а также новых поставщиков, отметили эксперты. Также дизайнеры признают, что дороже, чем ремонт выходит покупка новой мебели, поскольку стоимость предметов интерьеров вообще влетела от 20% до 80%. Ранее эксперты спрогнозировали, что цены на квартиры в новостройках этой осенью не то чтобы не упадут, а еще вырастут вслед за спросом, который, как ожидается в сентябре и октябре увеличится.