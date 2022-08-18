Рената Литвинова показала фигуру в бикини и призналась, что ей недовольна

55-летняя актриса и режиссер Рената Литвинова задумалась над тем, что может еще в себе улучшить. Рената Литвинова сфотографировалась в бикини на берегу моря. Пляжным снимком актриса поделилась на своей странице «ВКонтакте». На фото 55-летняя звезда, одетая в черный раздельный купальник, выглядит стройной и подтянутой. Тем не менее, Рената заявила, что не удовлетворена своей внешностью. «Меня не оставляют вопросы - что же в себе улучшить? Снова и снова масса «несмирения», - подписала кадр Рената.Поклонники удивились: зачем улучшать то, что и так прекрасно выглядит? «Вас какая-то часть тела не устраивает? Объективно все отлично», «Рената, мне кажется, природа подарила вам хорошее здоровье, не гневите небо. Вы красотка», - написали подписчики в комментариях. Где именно она отдыхает, Рената не сообщила. Скорее всего, она выбрала один из курортов Франции. Весной этого года актриса уехала в Париж, где у нее есть квартира. Поначалу Рената говорила, что едет подлечиться, однако со временем стало ясно, что артистка покинула Россию и отправилась в эмиграцию.Уехав за границу, Литвинова сорвала гастроли театра МХТ имени Чехова. Руководству театра пришлось срочно искать ей замену. Теперь в спектакле «Северный ветер» вместо Ренаты играет актриса Эрнст. Литвинова же пытается активно развивать свою карьеру в Европе. Так, во Франции Рената снялась в новом проекте французского модного дома Balenciaga. Она давно дружит с грузинским дизайнером Демной Гвасалия, ставшим креативным директором люксового бренда. Демна считает Ренату своей музой и приглашает ее на все показы новых коллекций. В соцсетях Литвинова часто демонстрирует наряды Balenciaga. Кроме того, актриса частенько носит наряды, сшитые ее дочкой – начинающим дизайнером. Дочь Литвиновой, Ульяна училась в Антверпене на дизайнера одежды. После защиты диплома девушка собирается уехать в США и основать собственный модный бренд.