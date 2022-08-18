Рената Литвинова показала фигуру в бикини и призналась, что ей недовольна
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Рената Литвинова показала фигуру в бикини и призналась, что ей недовольна

Рената Литвинова показала фигуру в бикини и призналась, что ей недовольна

Рената Литвинова показала фигуру в бикини и призналась, что ей недовольна
55-летняя актриса и режиссер Рената Литвинова задумалась над тем, что может еще в себе улучшить. Рената Литвинова сфотографировалась в бикини на берегу моря. Пляжным снимком актриса поделилась на своей странице «ВКонтакте». На фото 55-летняя звезда, одетая в черный раздельный купальник, выглядит стройной и подтянутой. Тем не менее, Рената заявила, что не удовлетворена своей внешностью. «Меня не оставляют вопросы - что же в себе улучшить? Снова и снова масса «несмирения», - подписала кадр Рената.
Поклонники удивились: зачем улучшать то, что и так прекрасно выглядит? «Вас какая-то часть тела не устраивает? Объективно все отлично», «Рената, мне кажется, природа подарила вам хорошее здоровье, не гневите небо. Вы красотка», - написали подписчики в комментариях. Где именно она отдыхает, Рената не сообщила. Скорее всего, она выбрала один из курортов Франции. Весной этого года актриса уехала в Париж, где у нее есть квартира. Поначалу Рената говорила, что едет подлечиться, однако со временем стало ясно, что артистка покинула Россию и отправилась в эмиграцию.
Уехав за границу, Литвинова сорвала гастроли театра МХТ имени Чехова. Руководству театра пришлось срочно искать ей замену. Теперь в спектакле «Северный ветер» вместо Ренаты играет актриса Эрнст. Литвинова же пытается активно развивать свою карьеру в Европе. Так, во Франции Рената снялась в новом проекте французского модного дома Balenciaga. Она давно дружит с грузинским дизайнером Демной Гвасалия, ставшим креативным директором люксового бренда. Демна считает Ренату своей музой и приглашает ее на все показы новых коллекций. В соцсетях Литвинова часто демонстрирует наряды Balenciaga. Кроме того, актриса частенько носит наряды, сшитые ее дочкой – начинающим дизайнером. Дочь Литвиновой, Ульяна училась в Антверпене на дизайнера одежды. После защиты диплома девушка собирается уехать в США и основать собственный модный бренд.
# Шоу-бизнес Литвинова Рената
По материалам: z-aya

Последние новости

В США оценили критику Путина в адрес Вашингтона
В США оценили критику Путина в адрес Вашингтона
В Рязанской области локализовали два очага лесных пожаров
В Рязанской области локализовали два очага лесных пожаров
Центробанк предложил лайфхак для российских держателей валюты
Центробанк предложил лайфхак для российских держателей валюты
Популярная порноактриса рассказала о самой пугающей встрече
Популярная порноактриса рассказала о самой пугающей встрече
Залипательное видео к промо нового сериала "Песочный человек"
Залипательное видео к промо нового сериала "Песочный
Пустая ли могила Шатунова
Пустая ли могила Шатунова
Продажа российского цемента за рубеж рухнула из-за сильного рубля и санкций
Продажа российского цемента за рубеж рухнула из-за сильного рубля и
Лера Кудрявцева обеспокоена своими страхами
Лера Кудрявцева обеспокоена своими страхами
Алла Пугачева не боялась, что Филипп Киркоров будет ей изменять
Алла Пугачева не боялась, что Филипп Киркоров будет ей изменять
Рената Литвинова показала фигуру в бикини и призналась, что ей недовольна
Рената Литвинова показала фигуру в бикини и призналась, что ей
Прохор Шаляпин не может удовлетворить молодую любовницу в постели
Прохор Шаляпин не может удовлетворить молодую любовницу в постели
Сбербанк делает доступными привилегии зарплатных клиентов для «самостоятельных зарплатников»
Сбербанк делает доступными привилегии зарплатных клиентов для

Топ на сегодня

WhitePay внедрила оплату криптовалютами в украинские магазины техники
WhitePay внедрила оплату криптовалютами в украинские магазины техники
С Аллой Пугачевой проводили профилактические беседы
С Аллой Пугачевой проводили профилактические беседы
Искусство из шоколада
Искусство из шоколада
Женщина удалила популярное приложение для знакомств после неприятного открытия
Женщина удалила популярное приложение для знакомств после неприятного
Шахназаров посмеялся над Светланой Лободой
Шахназаров посмеялся над Светланой Лободой

Еще по теме

55-летняя Рената Литвинова похвасталась идеальной фигурой, опубликовав фото в бикини
Рената Литвинова для фотосессии принарядила ноги (фото)
Рената Литвинова сверкнула грудью на пляже в Израиле (фото)
49-летняя Рената Литвинова блеснула грудью из-за смелого выреза (фото)