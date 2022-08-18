РФ направила Эстонии ноту протеста после демонтажа советских памятников в Нарве
Министерство иностранных дел России направило Эстонии ноту протеста после демонтажа танка-памятника Т-34 в Нарве и еще 6 монументов. Об этом заявил замглавы Департамента информации и печати ведомства Иван Нечаев, отвечая на вопрос журналиста.
Памятник в Нарве, где 87 процентов населения составляют этнические русские, демонтировали 16 августа. Монумент расположен на месте, где в 1944 году Красная армия форсировала реку Нарву.
Также в городе демонтировали еще шесть монументов, в том числе мемориальные плиты на центральной Петровской площади и памятник герою СССР Графову.
«В этой связи направили соответствующую ноту протеста в МИД Эстонии», — сказал Нечаев.
По его словам, всего в Эстонии за последнее время в было демонтировано около 15 объектов советского мемориального наследия.