РФ направила Эстонии ноту протеста после демонтажа советских памятников в Нарве

Министерство иностранных дел России направило Эстонии ноту протеста после демонтажа танка-памятника Т-34 в Нарве и еще 6 монументов. Об этом заявил замглавы Департамента информации и печати ведомства Иван Нечаев, отвечая на вопрос журналиста.

Памятник в Нарве, где 87 процентов населения составляют этнические русские, демонтировали 16 августа. Монумент расположен на месте, где в 1944 году Красная армия форсировала реку Нарву.

Также в городе демонтировали еще шесть монументов, в том числе мемориальные плиты на центральной Петровской площади и памятник герою СССР Графову.

«В этой связи направили соответствующую ноту протеста в МИД Эстонии», — сказал Нечаев.

По его словам, всего в Эстонии за последнее время в было демонтировано около 15 объектов советского мемориального наследия.



