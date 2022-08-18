Россия оценила необходимость привлечения третьих стран к ситуации с зерном
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Россия оценила необходимость привлечения третьих стран к ситуации с зерном

Россия оценила необходимость привлечения третьих стран к ситуации с зерномМИД: РФ не считает необходимым привлекать третьи страны сопровождать суда с зерном Украины

Москва не считает необходимым привлекать третьи страны для сопровождения судов с зерном Украины. Так оценил эту возможность в ситуации с украинским зерном директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев, пишет РИА Новости.

Дипломат напомнил, что в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле работают представителей России, Турции, Украины и ООН, а его механизм отслеживает передвижение сухогрузов и производит их досмотр. «С учетом того, что киевским властям удалось обеспечить безопасность маршрутов в границах своих территориальных вод, не видим необходимости в привлечении третьих стран для сопровождения судов», — заключил он.

Ранее стало известно, что агентство США по международному развитию (USAID) потратит более 68 миллионов долларов на покупку украинского зерна. Всего американское госагентство планирует получить 150 тысяч метрических тонн пшеницы для Всемирной продовольственной программы ООН.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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