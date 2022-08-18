Россия отмечает День географа
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Россия отмечает День географа

Россия отмечает День географа

18 августа Россия отмечает День географа. Впервые эту дату официально отпраздновали в 2019 году. Она была учреждена благодаря инициативе Русского географического общества, поддержанной президентом страны Владимиром Путиным.

15 мая 2019 года Президент утвердил перечень мероприятий, направленных на популяризацию географии среди населения России. Среди прочих мер было и учреждение профессионального праздника в знак признания заслуг российских географов и российской географической науки не только перед Отечеством, но и их вклада мирового масштаба в развитие географии и расширение познания человеком окружающего мира.

В качестве даты празднования был выбран день учреждения Русского географического общества: (6) 18 августа 1845 года император Николай I утвердил временный Устав этой организации.

Основной целью, которую всегда ставили перед собой члены Русского географического общества, было привлечение молодых и лучших сил российской науки для всестороннего изучения русской земли.

Россия дала миру имена таких выдающихся ученых, путешественников и исследователей, как: Иван Крузенштерн, Федор Литке, Василий Струве, Петр Семенов-Тян-Шанский, Владимир Даль, Фердинанд Врангель, Михаил Муравьев, Николай Пржевальский, и многих других.

Именно эта дата — 18 августа — и стала начиная с 2019 года официальным Днем географа в России после подписания соответствующего приказа министром экономического развития.

С тех пор профессиональный праздник отмечают люди многих профессий и специальностей. Не только ученые-географы, но и люди многих смежных по своей специфике с географией профессий: научные работники, преподавательский состав школ и вузов, работники министерств и ведомств, рабочие и служащие, исследователи-полярники и многие другие.

В декабре 2019 года для того, чтобы отметить заслуги специалистов в области географии, было учреждено почетное звание «Заслуженный географ Российской Федерации». Присвоение этого звания теперь становится закономерно приуроченным к празднованию Дня географа.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

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