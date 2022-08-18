Россия побила рекорд по поставкам газа в Испанию
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Россия побила рекорд по поставкам газа в Испанию

Россия побила рекорд по поставкам газа в ИспаниюEl Mundo: в июне Россия стала вторым по величине после США поставщиком газа в ИспаниюСюжетПоставки нефти и газа в Европу:

В июне Россия поставила в Испанию рекордные с 2004 года объемы газа, став вторым по величине после США поставщиком газа в королевство. Об этом сообщает газета El Mundo.

Импорт природного газа из России в Испанию в первом месяце лета побил рекорд, увеличившись на 32,8 процента, до 8,7 тысячи гигаватт-часов. Всего за первую половину 2022 года королевство закупило 226,5 тысячи гигаватт-часов, что на 13,9 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года.

На долю России пришлось 24,4 процента природного газа, поступившего в Испанию в июне, в то время как на долю США — 29,6 процента. Разница в поставках составила 10,6 гигаватт-часа. Россия сместила с первого места Алжир, на который в июне пришлись 21,6 процента от общих объемов импортированного топлива.

Ранее министр энергетики Испании Тереза Рибера заявила, что страна планирует запустить новый газопровод между Испанией и Францией, который может спасти страны Европы от полномасштабного энергетического кризиса. Государство хочет реализовать отложенное несколько лет назад проектирование газопровода Midcat на фоне ограничения поставок российского газа в Европу. Новый трубопровод поможет странам блока увеличить потоки газа и снизить зависимость от энергоресурсов из России.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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