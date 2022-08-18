Россиянам назвали способы уберечь средства от инфляции
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Россиянам назвали способы уберечь средства от инфляции

Россиянам назвали способы уберечь средства от инфляцииФинансовый аналитик Звездин предупредил о рисках вложений в корпоративные облигации

Сберечь свои средства от инфляции в текущих условиях можно при помощи вложения в государственные и корпоративные облигации. Такой способ сохранения капиталов для россиян предложил финансовый аналитик Артем Звездин. Специалист в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что без знаний о финансовом рынке сейчас очень трудно сохранить собственные деньги.

После того, как закончатся сроки вкладов по высоким ставкам, банки предложат своим клиентам переложить средства под менее выгодные проценты, объяснил Звездин. При этом, эти проценты не будут покрывать инфляцию, добавил он. В этой ситуации разумно озаботиться вопросом сбережения собственных средств.



Облигации

«В существующих условиях можно порекомендовать использовать государственные и муниципальные облигации. Запаса прочности нашего бюджета, даже при условии жестких санкций, хватит примерно еще на три-четыре года. В то же время доходность облигаций в районе семи-восьми процентов. Однако это не способно защитить от инфляции», — отметил финансовый аналитик.

Другим вариантом сохранения средств являются корпоративные облигации. «Есть несколько интересных вариантов покупки корпоративного долга, которые позволят получить доходность 10-12 процентов, что близко к реальной инфляции», — посоветовал Звездин.



Недвижимость

Следующим вариантом сбережения является покупка недвижимости. «Правда тут есть небольшой нюанс. Недвижимость в России падает в цене уже третий месяц подряд, причем падает достаточно сильно. За последние три месяца стоимость недвижимости рухнула на четыре процента, на фоне увеличенной инфляции», — рассказал специалист.

Он подчеркнул, что в этом варианте большую роль играет сезонность. Обычно летом недвижимость падает в цене, за исключение объектов на курортах, сообщил Звездин. Однако сейчас ситуация иная. «Безусловно, падение дальше остановится, но в связи с специальной военной операцией, вероятность дальнейшего падения из-за снижения доходов населения достаточно большая. С горизонтом три-четыре года, вероятнее всего, мы увидим снижение стоимости жилья, кроме крупных мегаполисов и курортных городов», — заключил эксперт.



Инвестиции

Другие варианты вложений сейчас очень затруднены, заявил Звездин. «Например, обычные инвестиции в акции, ETF, выглядит сейчас опасным опять-таки из-за специальной военной операции Вероятность того, что на инфраструктуру Московской биржи наложат санкции, огромна. Поэтому никто не может вам гарантировать, что ваши инвестиции не заморозятся на счете, так, как это произошло с инвесторами, которые покупали иностранные бумаги. Сейчас же это может касаться так же и инвестиций в российские ценные бумаги», — высказался аналитик.

Звездин счел, что покупка валюты также может сберечь средства россиян от инфляции. Он порекомендовал закупаться евро и долларами у банков и брокеров, у которых нет дополнительной комиссии за валютную позицию. От покупки гонконгских долларов и юаней специалист предостерег. «Валюты развивающихся азиатских стран не могут гарантировать отсутствие волатильности. Вероятность того, что вы проснетесь с утра и увидите минус десять процентов на своей валютной позиции — огромна. Готовы к этому? Если готовы — покупайте, пока и это не запретили», — порекомендовал Звездин.

Ранее Минэкономразвития улучшило ожидания по ВВП и доходам россиян. Власти по-прежнему ожидают, что в 2022 и 2023 годах экономика страны будет сокращаться — на 4,2 и 2,7 процента соответственно. Только в 2024 году она вернется к росту (на 3,7 процента). В мае ведомство прогнозировало спад ВПП на 7,8 и 0,7 процента в текущем и следующем годах. Ухудшение прогноза на 2023 год связано с тем, что в первом квартале экономика показывала очень высокие показатели, что создало высокую базу.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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