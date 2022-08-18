Росстат захотел включить стоимость жилищных услуг в расчет инфляции
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Росстат захотел включить стоимость жилищных услуг в расчет инфляции

Росстат захотел включить стоимость жилищных услуг в расчет инфляции«Известия»: Росстат захотел включить стоимость жилищных услуг в расчет инфляции

Росстат захотел включить в расчет инфляции стоимости жилищных услуг и разместил на сайте госзакупок тендер на проведение соответствующего исследования. Об этом сообщают «Известия».

В службе изданию подтвердили, что изучают интеграцию нового показателя в расчет индекса потребительских цен (ИПЦ). Исполнителем стал РЭУ имени Г.В. Плеханова. Стоимость контракта составила 2,7 миллиона рублей. В ведомстве отметили, что речь идет о вмененной ренте — стоимости жилищных услуг по содержанию недвижимости ее владельцами.

«Это позволит оценить своевременность и актуальность включения в расчет ИПЦ стоимости жилищных услуг по содержанию недвижимости ее владельцами. Речь идет о так называемой вмененной ренте», — рассказали в Росстате.

По словам экспертов, общий темп роста цен может сократиться за счет включения в расчет ИПЦ нового показателя. «По результатам исследования будет рассмотрена возможность учета в инфляции вмененной арендной платы в 2023–2024 годах», — добавили в ведомстве.

12 августа Центробанк заявил о возможном повторении глобального кризиса 2007-2008 годов в экономике. По прогнозам экспертов, он будет характеризоваться устойчиво высокой инфляцией, рецессией и дополнительными санкциями против России.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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