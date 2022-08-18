Сбербанк делает доступными привилегии зарплатных клиентов для «самостоятельных зарплатников»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Сбербанк делает доступными привилегии зарплатных клиентов для «самостоятельных зарплатников»

Сбербанк делает доступными привилегии зарплатных клиентов для «самостоятельных зарплатников»

Сбербанк предлагает услугу – возможность пользоваться привилегиями и специальными условиями по продуктам для зарплатных клиентов даже тем клиентам, кто получает зарплату на карты других банков. Для этого клиентам достаточно в мобильном приложении СберБанк Онлайн дать согласие на подтверждение дохода через Госуслуги и не менее двух месяцев подряд зачислять на карту Сбера определенную часть своего дохода. Это можно сделать, перечислив деньги с карты другого банка либо пополнив карту Сбера наличными в банкомате, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Выполнив эти условия, клиент получит набор привилегий как зарплатные клиенты. Основное преимущество – ставка по потребительскому кредиту ниже базовой до трёх процентных пунктов, ипотека, а также доступ к выгодным предложениям от дочерних компаний и партнёров банка.

Чтобы получить доступ к привилегиям зарплатных клиентов, необходимо в разделе «Сервисы» на главном экране в СберБанк Онлайн выбрать опцию «Поступления» — «Зарплата» — «Пополнять самостоятельно» — «Подтвердить доход». После этого в результате переадресации на портале Госуслуг нужно дать банку согласие на обработку персональных данных, а затем, вернувшись в СберБанк Онлайн, выбрать опцию «Пополнить из другого банка». Система подскажет, сколько денег необходимо внести исходя из размера подтверждённого дохода. На третий месяц после выполнения этих условий привилегии станут доступными. Сервис доступен для пользователей мобильного приложения СберБанк Онлайн на устройствах Андроид.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

В США оценили критику Путина в адрес Вашингтона
В США оценили критику Путина в адрес Вашингтона
В Рязанской области локализовали два очага лесных пожаров
В Рязанской области локализовали два очага лесных пожаров
Центробанк предложил лайфхак для российских держателей валюты
Центробанк предложил лайфхак для российских держателей валюты
Популярная порноактриса рассказала о самой пугающей встрече
Популярная порноактриса рассказала о самой пугающей встрече
Залипательное видео к промо нового сериала "Песочный человек"
Залипательное видео к промо нового сериала "Песочный
Пустая ли могила Шатунова
Пустая ли могила Шатунова
Продажа российского цемента за рубеж рухнула из-за сильного рубля и санкций
Продажа российского цемента за рубеж рухнула из-за сильного рубля и
Лера Кудрявцева обеспокоена своими страхами
Лера Кудрявцева обеспокоена своими страхами
Алла Пугачева не боялась, что Филипп Киркоров будет ей изменять
Алла Пугачева не боялась, что Филипп Киркоров будет ей изменять
Рената Литвинова показала фигуру в бикини и призналась, что ей недовольна
Рената Литвинова показала фигуру в бикини и призналась, что ей
Прохор Шаляпин не может удовлетворить молодую любовницу в постели
Прохор Шаляпин не может удовлетворить молодую любовницу в постели
Сбербанк делает доступными привилегии зарплатных клиентов для «самостоятельных зарплатников»
Сбербанк делает доступными привилегии зарплатных клиентов для

Топ на сегодня

WhitePay внедрила оплату криптовалютами в украинские магазины техники
WhitePay внедрила оплату криптовалютами в украинские магазины техники
С Аллой Пугачевой проводили профилактические беседы
С Аллой Пугачевой проводили профилактические беседы
Искусство из шоколада
Искусство из шоколада
Женщина удалила популярное приложение для знакомств после неприятного открытия
Женщина удалила популярное приложение для знакомств после неприятного
Шахназаров посмеялся над Светланой Лободой
Шахназаров посмеялся над Светланой Лободой

Еще по теме

Сбербанк планирует обеспечить зарплатных клиентов картами с технологией NFC
Сбербанк снизил ставки по ряду потребительских кредитов - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
СберБанк помогает клиентам получить QR-код сертификат из дома
Клиенты Домклик от Сбера могут получить дополнительную скидку на ипотеку