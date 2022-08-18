Сбербанк делает доступными привилегии зарплатных клиентов для «самостоятельных зарплатников»

Сбербанк предлагает услугу – возможность пользоваться привилегиями и специальными условиями по продуктам для зарплатных клиентов даже тем клиентам, кто получает зарплату на карты других банков. Для этого клиентам достаточно в мобильном приложении СберБанк Онлайн дать согласие на подтверждение дохода через Госуслуги и не менее двух месяцев подряд зачислять на карту Сбера определенную часть своего дохода. Это можно сделать, перечислив деньги с карты другого банка либо пополнив карту Сбера наличными в банкомате, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Выполнив эти условия, клиент получит набор привилегий как зарплатные клиенты. Основное преимущество – ставка по потребительскому кредиту ниже базовой до трёх процентных пунктов, ипотека, а также доступ к выгодным предложениям от дочерних компаний и партнёров банка.

Чтобы получить доступ к привилегиям зарплатных клиентов, необходимо в разделе «Сервисы» на главном экране в СберБанк Онлайн выбрать опцию «Поступления» — «Зарплата» — «Пополнять самостоятельно» — «Подтвердить доход». После этого в результате переадресации на портале Госуслуг нужно дать банку согласие на обработку персональных данных, а затем, вернувшись в СберБанк Онлайн, выбрать опцию «Пополнить из другого банка». Система подскажет, сколько денег необходимо внести исходя из размера подтверждённого дохода. На третий месяц после выполнения этих условий привилегии станут доступными. Сервис доступен для пользователей мобильного приложения СберБанк Онлайн на устройствах Андроид.