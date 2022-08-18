SEC отказалась раскрыть внутренние документы в деле против Ripple

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала возражение на требование суда раскрыть внутренние документы в рамках дела против Ripple.

#XRPCommunity #SECGov v. #Ripple #XRP The SEC has filed its Reply Brief in Further Support of its Objection to Magistrate Judge Netburn's Orders Compelling the SEC to produce the Hinman Speech Materials.https://t.co/CgwzCzmIkF — James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 109k (beware of imposters) (@FilanLaw) August 16, 2022

Речь идет о тексте выступления экс-директора отдела корпоративных финансов регулятора Уильяма Хинмана от 2018 года. Тогда он заявил, что по различным причинам биткоин и Ethereum не являются ценными бумагами.

SEC утверждала, что речь бывшего чиновника отражала его личные взгляды. В феврале Комиссия направила в суд ходатайство, согласно которому Хинман высказал позицию отдела корпоративных финансов. Так ведомство рассчитывало распространить действие DPP на черновики выступления.

12 июля 2022 года судья Сара Нетберн назвала позицию регулятора лицемерием и отклонила ходатайство об отказе от раскрытия внутренних документов.

16 августа Комиссия обвинила юристов Ripple в использовании «фундаментально непоследовательного аргумента». В возражении на решение суда SEC указала, что речь Хинмана не относится к делу.

Согласно документу, черновики выступлений являются внутренними документами, не подлежащими раскрытию. При этом регулятор подчеркнул, что под DPP попадает и информация, касающаяся процесса.

Речь экс-сотрудника в SEC снова назвали «предварительной» и «совещательной», поскольку она «отражает личное мнение автора», «а не политику агентства». Как и в предыдущем ходатайстве, регулятор сослался на привилегию адвокатской тайны.

Ранее телеканал Fox Business опубликовал масштабное расследование дела SEC против Ripple. Журналисты пришли к выводу, что стоящие за подачей иска сотрудники ведомства могли быть аффилированы с Ethereum.

На возможный конфликт интересов в действиях бывших высокопоставленных чиновников Комиссии указала и некоммерческая организация Empower Oversight.

Напомним, в мае представители SEC не смогли «подтвердить или опровергнуть» подлинность видеозаписи с выступлением Хинмана на конференции Fintech Week 2018. Тогда он заявил, что сделки с Ethereum не являются «операциями с ценными бумагами».