Сенатор Ковитиди: Антироссийские санкции ударили бумерангом по западным странам
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Сенатор Ковитиди: Антироссийские санкции ударили бумерангом по западным странам

Сенатор Ковитиди: Антироссийские санкции ударили бумерангом по западным странам

Сенатор Ковитиди: Антироссийские санкции ударили бумерангом по западным странам

Антироссийские санкции «бумерангом ударили» по США, Великобритании и Европе, нанеся серьезный вред всей мировой экономике. Об этом заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди RT, комментируя заявления премьер-министр Венгрии Виктора Орбана о том, что спецоперация России на Украине завершит эпоху доминирования Запада.

По словам сенатора, западные страны санкциями «серьезно навредили себе», при этом России существенного ущерба нанести не могут.

Ковитиди считает, что окончание эпохи однополярного мира и западного доминирования ознаменовалось «камнепадом» западных премьеров, бешеными ценами на энергоресурсы и массовым недовольством обманутого американского, британского и европейского электората». «США, Британия, Европа разочаровались в собственных политических лидерах, в то время как сообщество российских сторонников увеличивается и уже сегодня сильнее западного из-за участия в нем Китая и ряда иных серьезных государств», — подчеркнула она.

Венгерский премьер заявил 18 августа, что спецоперация может ослабить позиции Евросоюза на мировой арене и завершить эпоху превосходства стран Запада. Санкции не смогли дестабилизировать Россию, но нанесли серьезный ущерб европейской экономике, отметил Виктор Орбан.

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В ВОЗ назвали ограничения по количеству прививок от COVID-19
В ВОЗ назвали ограничения по количеству прививок от COVID-19
Когда, как и какие именно яблоки собирать женщине к 19 августа, чтобы привлечь в дом достаток и счастье
Когда, как и какие именно яблоки собирать женщине к 19 августа, чтобы
"Это невыносимо!": пожилая пара подала в суд на соседа из-за его петуха
"Это невыносимо!": пожилая пара подала в суд на соседа
Лиза Арзамасова решила осуществить давнюю мечту
Лиза Арзамасова решила осуществить давнюю мечту
Лучшие шутки и мемы из Сети - 18.08.2022 (20 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 18.08.2022 (20 фото)
Жители российского региона стали свидетелями редкого природного явления
Жители российского региона стали свидетелями редкого природного
Сюрприз: Сразу 5 игр сегодня добавляют в подписку Game Pass
Сюрприз: Сразу 5 игр сегодня добавляют в подписку Game Pass
Эрдоган захотел обсудить с Путиным обмен пленными между Россией и Украиной
Эрдоган захотел обсудить с Путиным обмен пленными между Россией и
Два аппарата ИВЛ поступили в Куйтунскую районную больницу
Два аппарата ИВЛ поступили в Куйтунскую районную больницу
GameFi-проект Snook объявил о партнерстве с Unstoppable Domains
GameFi-проект Snook объявил о партнерстве с Unstoppable Domains
Россия побила рекорд по поставкам газа в Испанию
Россия побила рекорд по поставкам газа в Испанию
Сын Никаса Сафронова потолстел до 300 килограммов «из-за санкций Запада»
Сын Никаса Сафронова потолстел до 300 килограммов «из-за санкций

Топ на сегодня

Женщина удалила популярное приложение для знакомств после неприятного открытия
Женщина удалила популярное приложение для знакомств после неприятного
Минобороны заявило о планах ВСУ взорвать мост в Сумской области
Минобороны заявило о планах ВСУ взорвать мост в Сумской области
Звезды из России могут лишиться своего зарубежного жилья: подробности
Звезды из России могут лишиться своего зарубежного жилья: подробности
Дмитрию Дмитренко, в отличие от Колесникова, удалось пробиться в кино
Дмитрию Дмитренко, в отличие от Колесникова, удалось пробиться в кино
«Роснефть» инвестировала 530 миллионов рублей в природоохранные мероприятия в Иркутской области
«Роснефть» инвестировала 530 миллионов рублей в природоохранные

Еще по теме

Ковитиди оценила планы Украины расширить санкции против России
В Совфеде рассказали, почему Украина не хочет забрать технику из Крыма
Закон «О реинтеграции Донбасса»: Россия в ближайшее время всех удивит - сенатор от Крыма
Ковитиди: Крым надежно защищен от возможных провокаций