Сенатор Ковитиди: Антироссийские санкции ударили бумерангом по западным странам

Антироссийские санкции «бумерангом ударили» по США, Великобритании и Европе, нанеся серьезный вред всей мировой экономике. Об этом заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди RT, комментируя заявления премьер-министр Венгрии Виктора Орбана о том, что спецоперация России на Украине завершит эпоху доминирования Запада.

По словам сенатора, западные страны санкциями «серьезно навредили себе», при этом России существенного ущерба нанести не могут.

Ковитиди считает, что окончание эпохи однополярного мира и западного доминирования ознаменовалось «камнепадом» западных премьеров, бешеными ценами на энергоресурсы и массовым недовольством обманутого американского, британского и европейского электората». «США, Британия, Европа разочаровались в собственных политических лидерах, в то время как сообщество российских сторонников увеличивается и уже сегодня сильнее западного из-за участия в нем Китая и ряда иных серьезных государств», — подчеркнула она.

Венгерский премьер заявил 18 августа, что спецоперация может ослабить позиции Евросоюза на мировой арене и завершить эпоху превосходства стран Запада. Санкции не смогли дестабилизировать Россию, но нанесли серьезный ущерб европейской экономике, отметил Виктор Орбан.