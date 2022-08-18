Шепелев не дает семье Жанны Фриске видеться с Платоном
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Шепелев не дает семье Жанны Фриске видеться с Платоном

Шепелев не дает семье Жанны Фриске видеться с Платоном

После смерти Жанны Фриске в 2015 году от рака головного мозга, ее родители и гражданский супруг находятся в состоянии холодной войны. Владимир уверяет, что Дмитрий Шепелев не дает родным со стороны Жанны видеться с Платоном, а ведущий уверяет, что это не правда.

В любом случае, мальчик уже больше 7 лет не виделся с родственниками: бабушкой и дедушкой, тетей, а также крестной мамой Ольгой Орловой. Причем, по решению суда они имеют право встречаться с Платоном, но Дмитрий все делает для того, чтобы этого не произошло.

К примеру, прошлым летом, когда родные хотели увидеть внука, Дмитрий сообщил, что мальчик находится в Италии, и предложил родственникам приехать. Однако у них не было визы, и они не полетели в чужую страну, чтобы хоть каким-то образом пообщаться с ребенком.

В этом году Шепелев уверял, что Платон отдыхает в небольшой деревеньке в Белоруссии. Владимир решил все-таки съездить и навестить внука, хотя несостоявшийся зять сказал об этом как-то скомкано, толком ничего не объяснив. В итоге пожилой уже человек приехал просто так - мальчика там не оказалось.



"Ну я туда ездил — такая деревня неплохая, а ребенок все время в Москве был. Короче, издевается", - сокрушается Фриске.

Владимир больше не верит Шепелеву и намерен поднимать этот вопрос в суде. К слову, между несостоявшимися родственниками и без того постоянно идут судебные разбирательства - за деньги, пропавшие с благотворительного счета, за квартиру Жанны, за Платона. Но основную проблему суд решить не в силах - отношения так и остаются напряженными.

Впрочем, Дмитрий уверяет, что он не чинит препятствий для общения с Платоном. По его словам, Владимир охотнее идет на скандальные шоу, а не на встречу с внуком. Доля правды в его словах есть - отец Жанны никогда не отказывается от участия в программах или от интервью.

 

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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