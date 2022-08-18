Школы Иркутской области объединят в единую инфосистему
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Школы Иркутской области объединят в единую инфосистему

Школы Иркутской области объединят в единую инфосистему

В России готовится к запуску федеральная государственная информационная система «Моя школа» с доступом к качественному и проверенному образовательному контенту. С 1 сентября функционал платформы начнут тестировать в 15-ти пилотных регионах, а с 1 января 2023 года к единому порталу подключатся все школы страны.

«Моя школа» – это удобная система с материалами по всем темам общеобразовательных программ. Она позволит педагогам получать методическую поддержку от Минпросвещения России, работать с электронными журналами и дневниками, библиотекой цифрового образовательного контента, а родители смогут увидеть на платформе полное расписание всех школьных активностей и следить за успехами и достижениями своего ребенка через личный кабинет.

При всех своих цифровых преимуществах сервис внедряется в образовательные программы в качестве вспомогательного инструмента традиционной системы обучения. Он призван снизить нагрузку на педагогов, помочь им с материалами для проведения уроков.

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По материалам: irk

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