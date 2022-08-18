Шольц выразил обеспокоенность по поводу обстрела ЗАЭС

Вадим Карасев

Канцлер ФРГ Шольц выразил обеспокоенность по поводу обстрела Запорожской АЭС

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил «серьезную обеспокоенность» по поводу инцидента вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Это заявление он сделал на мероприятии в городе Нойруппин (Бранденбург), передает ТАСС.

Политик уточнил, что федеральное правительство будет продолжать работать над предотвращением опасности на ЗАЭС. «Недопустимо подвергать электростанцию опасности, — подчеркнул Шольц. — Это очень, очень опасное развитие событий, которое может произойти там».

17 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли район Запорожской АЭС. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале уточнил, что обстрел ведется из тяжелой артиллерии.

Ранее в Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на Запорожской АЭС. По словам ГУ МВД, за международный терроризм им теперь грозит от десяти лет заключения до пожизненного срока.