Синоптик назвал сроки сохранения запаха гари в Москве из-за пожаров под Рязанью
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Синоптик назвал сроки сохранения запаха гари в Москве из-за пожаров под Рязанью

Синоптик назвал сроки сохранения запаха гари в Москве из-за пожаров под РязаньюСиноптик Тишковец заявил, что запах гари в Москве может продержаться до 48 часовСюжетПожар в Москве:

Запах гари в Москве из-за пожаров в Рязанской области может продержаться в ближайшие 36-48 часов, так как направление ветра не изменится. Такие сроки сохранения неблагоприятной экологической обстановки в столице назвал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова приводит РИА Новости.

«В нижнем пограничном слое сохранится юго-восточный вынос воздушных масс, а значит, те пожары, которые сейчас наблюдаются в Рязанской области, частицы этой гари будут доходить до Москвы и ухудшат экологическую обстановку», — сказал синоптик.

По его словам, ситуация не изменится, если специалисты не стабилизируют экологическую обстановку.

В некоторых районах Москвы зафиксировали дымку и запах гари — они пришли в город из-за ветра из Рязанской области, где полыхают пожары. Дымку можно заметить, в частности, на западе, юго-западе а также в центре Москвы.

Как сообщили в «Мосэкомониторинге», в дневные часы из-за перемещения воздушных масс дымка немного рассеется, также снизится уровень загрязнения атмосферы.

Рязанскую область охватили мощные пожары — в регионе горит около 40 гектаров леса. В Усть-Донецком районе огонь с леса перекинулся на жилые дома — он уничтожил семь построек. По словам губернатора региона Василия Голубева, из-за пожаров за помощью медиков обратились 53 человека.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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