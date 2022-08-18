Сюрприз: Сразу 5 игр сегодня добавляют в подписку Game Pass

Вадим Карасев





Сегодня подписка Game Pass не должна была пополниться новыми проектами, согласно изначальному плану Microsoft по добавлению игр в сервис во второй половине августа. Однако, Microsoft и Bethesda объявили о приятном сюрпризе — новые игры в сервисе выходят, и их будет сразу 5 штук.

В подписке Game Pass для PC с сегодняшнего дня можно будет сыграть в 5 игр:

An Elder Scrolls Legend: BattlespireQuake 4Return to Castle WolfensteinThe Elder Scrolls Adventures: RedguardWolfenstein 3D

Кроме того, в Microsoft Store на PC выходят 3 игры, которые будут предлагаться бесплатно: The Elder Scrolls: Arena, The Elder Scrolls: Redguard и Quake Champions.

Напомним, ранее на протяжении нескольких недель инсайдеры Xbox тестировали на PC классические игры Bethesda.