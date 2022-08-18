Сюрприз: Сразу 5 игр сегодня добавляют в подписку Game Pass
Сегодня, 19:55 Вадим Карасев
Сегодня подписка Game Pass не должна была пополниться новыми проектами, согласно изначальному плану Microsoft по добавлению игр в сервис во второй половине августа. Однако, Microsoft и Bethesda объявили о приятном сюрпризе — новые игры в сервисе выходят, и их будет сразу 5 штук.
В подписке Game Pass для PC с сегодняшнего дня можно будет сыграть в 5 игр:
An Elder Scrolls Legend: Battlespire
Quake 4
Return to Castle Wolfenstein
The Elder Scrolls Adventures: Redguard
Wolfenstein 3D
Кроме того, в Microsoft Store на PC выходят 3 игры, которые будут предлагаться бесплатно: The Elder Scrolls: Arena, The Elder Scrolls: Redguard и Quake Champions.
Напомним, ранее на протяжении нескольких недель инсайдеры Xbox тестировали на PC классические игры Bethesda.
По материалам: newxboxone