Сюрприз: Сразу 5 игр сегодня добавляют в подписку Game Pass
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Сюрприз: Сразу 5 игр сегодня добавляют в подписку Game Pass

Сюрприз: Сразу 5 игр сегодня добавляют в подписку Game Pass


Сегодня подписка Game Pass не должна была пополниться новыми проектами, согласно изначальному плану Microsoft по добавлению игр в сервис во второй половине августа. Однако, Microsoft и Bethesda объявили о приятном сюрпризе — новые игры в сервисе выходят, и их будет сразу 5 штук.

В подписке Game Pass для PC с сегодняшнего дня можно будет сыграть в 5 игр:



An Elder Scrolls Legend: Battlespire



Quake 4



Return to Castle Wolfenstein



The Elder Scrolls Adventures: Redguard



Wolfenstein 3D

Кроме того, в Microsoft Store на PC выходят 3 игры, которые будут предлагаться бесплатно: The Elder Scrolls: Arena, The Elder Scrolls: Redguard и Quake Champions.

Напомним, ранее на протяжении нескольких недель инсайдеры Xbox тестировали на PC классические игры Bethesda.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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