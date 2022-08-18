Сколько Чулпан Хаматова зарабатывала за выступления в России

Чулпан Хаматова была одной из первых, кто выразил свое несогласие с действиями российской власти и покинувших территорию страны. Она решила остановиться в Латвии и устроилась на работу в Рижский театр. Вскоре оказалось, что доходы, которые актриса начала получать за рубежом, не могут сравниться с российскими. Директор Театра им. Вахтангова рассказал, сколько получала артистка в России.





Кирилл Крок дал большое интервью изданию «КП», в котором, помимо прочего, рассказал о заработках артистов. Директор театра заявил, что ему противно поведение некоторых звезд театра. Крок утверждает, что в России они получали огромные гонорары, ставя в пример одну актрису. Руководитель театра не называет ее имени, но по интервью становится понятно, что речь идет именно о Чулпан Хаматовой.

«Они получили в России образование, работу, любовь зрителей, звания, огромные гонорары… Между прочим, по 200 тысяч рублей за выход на сцену. Мало у кого в нашей стране есть такие ежемесячные зарплаты, но актриса, не буду называть ее имени, столько получала за один свой спектакль», – цитирует издание «КП» слова Кирилла Крока.





Делится директор Театра им. Вахтангова и своим мнением насчет будущего уехавших звезд. По его мнению, ничего хорошего их не ждет. По крайней мере, Кроку не известны случаи, чтобы театральные звезды были успешными за рубежом.

«Я допускаю, что кто-то мог психануть и остаться на какое-то время в Прибалтике. После отдыха должны были бы вернуться в Россию и играть свои спектакли. Но не вернулись, подставили театры, в которых работали, и которые срочно начали отменять спектакли. Потом могли бы всё осознать и не совершать глупость дальше. Но… То, что они стала заявлять западным СМИ, выступать на митингах, – это глупость в геометрической прогрессии», – эти слова лишний раз убеждают, кого на самом деле подразумевает Кирилл Крок.





Напомним, что в марте Чулпан отправилась в Латвию. Оказалось, что под Ригой у нее есть свой особняк. Актрису приняли в местный театр, но количество ролей и заработок оказались довольно маленькими, что, впрочем, обусловлено и незнанием языка. Хаматова не отчаивается: она намерена уже в ближайшее время адаптироваться в общество.