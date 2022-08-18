Смерть Энн Хеч в результате ДТП официально признали несчастным случаем
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Смерть Энн Хеч в результате ДТП официально признали несчастным случаем

Смерть Энн Хеч в результате ДТП официально признали несчастным случаемСмерть Энн Хеч в результате ДТП в Лос-Анджелесе официально признали несчастным случаем

Смерть американской актрисы и режиссера Энны Хеч официально признали несчастным случаем, сообщает Daily Mail.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, актриса скончалась от отравления дымом и термических ожогов. Уточняется, что она также получила перелом грудины, ударившись о руль автомобиля. Согласно заявлению, опубликованному от имени близких Хеч, у режиссера также наблюдалась тяжелая гипоксическая травма головного мозга.

5 августа 53-летняя актриса на своем MINI Cooper врезалась в гараж многоквартирного дома на Уолгроув-авеню в Лос-Анджелесе. После этого Хеч уехала с места ДТП и через несколько километров врезалась в жилой дом в районе Мар-Виста. Автомобиль и здание загорелись. Актриса была доставлена в больницу с сильными ожогами в критическом состоянии. Хеч неделю находилась в коме, после чего ее отключили от аппарата жизнеобеспечения. Мертвой актрису объявили 12 августа.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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