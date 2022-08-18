Сотни сотрудников Google осудили руководство за позицию по абортам
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Сотни сотрудников Google осудили руководство за позицию по абортам

Сотни сотрудников Google осудили руководство за позицию по абортамReuters: сотрудники Google призвали руководство изменить политику в отношении абортов

Более 650 сотрудников Alphabet, владельца Google, подписали петицию в адрес руководства с осуждением политики компании в отношении абортов, пишет Reuters.

Google, как и многие американские компании, оказывает поддержку сотрудникам, желающим сделать аборт, — оплачивает поездки в штаты, где такие операции законны. Подписанты петиции призвали внедрить аналогичные меры для временного персонала и подрядчиков.

Кроме того, сотни сотрудников требуют прекратить делать пожертвования политикам, выступающим против абортов. Персонал Google также считает, что компания должна изменить свою политику в отношении пользователей — удалять из поисковой выдачи результаты про организации, которые отговаривают от абортов, чтобы лучше защитить людей от дезинформации на тему прерывания беременности.

В Google отказались от комментариев по поводу документа, однако добавили, что корпорация не может устанавливать правила для своих подрядчиков, так как они являются независимыми компаниями.

Сотрудники стали требовать больших усилий по поддержке людей, намеренных сделать аборт, после решения Верховного суда США об отмене федеральных гарантий права граждан на аборт. В дальнейшем права на аборты будут определяться штатами, если Конгресс не примет никаких мер. Более половины из 50 штатов уже ввели новые ограничения на прерывание беременности или обдумывают подобные меры, пишет Reuters.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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