Создатель российского аналога Instagram пожаловался на угрозы юристов соцсети

Вадим Карасев

Основатель Freegram Грачев рассказал об угрозах юристов Instagram удалением из Google Play

Юридическая компания Kilpatrick Townsend, оказывающая Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) услуги по вопросам интеллектуальной собственности, направила основателю российского аналога соцсети Freegram Денису Грачеву письмо с требованием изменить название и предупреждением о возможном удалении из магазинов приложений. Об угрозах представителей американской компании Грачев рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

От создателя российского аналога Instagram потребовали прекратить использование GRAM в названии приложения, отключить одноименное с приложением доменное имя, а также перестать использовать INSTA, GRAM, IG или знак INSTAGRAM в любых других приложениях и на веб-сайтах. На выполнение требований юристы предоставили Freegram одну неделю с момента получения письма.

«Мы также пишем, чтобы сообщить, что, если мы не получим от вас подтверждения решения этого вопроса, мы отправим уведомления об удалении приложения в Google Play Store за нарушение политики Google в области интеллектуальной собственности», — сказано в письме, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Во Freegram рассказали, что постараются сохранить текущее название. В компании считают, что это возможно в случае, если слово GRAM запатентовано на территории определенной страны, например США, — тогда такие патенты не распространяются на Россию и СНГ.

В марте 2022 года Тверской суд Москвы признал компанию Meta экстремистской, а также запретил Instagram и Facebook в России по иску Генпрокуратуры.

С требованием признать Meta экстремистской организацией 11 марта выступила Генпрокуратура России. В тот же день Следственный комитет России возбудил уголовное дело против компании. Причиной стало сообщение о том, что руководство корпорации разрешило модераторам Facebook и Instagram в ряде стран не удалять призывы к насилию в отношении российских военных. В действиях Meta усмотрели признаки публичных призывов к экстремизму и содействия терроризму.

