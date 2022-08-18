Создатель российского аналога Instagram пожаловался на угрозы юристов соцсети
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Создатель российского аналога Instagram пожаловался на угрозы юристов соцсети

Создатель российского аналога Instagram пожаловался на угрозы юристов соцсетиОснователь Freegram Грачев рассказал об угрозах юристов Instagram удалением из Google Play

Юридическая компания Kilpatrick Townsend, оказывающая Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) услуги по вопросам интеллектуальной собственности, направила основателю российского аналога соцсети Freegram Денису Грачеву письмо с требованием изменить название и предупреждением о возможном удалении из магазинов приложений. Об угрозах представителей американской компании Грачев рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

От создателя российского аналога Instagram потребовали прекратить использование GRAM в названии приложения, отключить одноименное с приложением доменное имя, а также перестать использовать INSTA, GRAM, IG или знак INSTAGRAM в любых других приложениях и на веб-сайтах. На выполнение требований юристы предоставили Freegram одну неделю с момента получения письма.

«Мы также пишем, чтобы сообщить, что, если мы не получим от вас подтверждения решения этого вопроса, мы отправим уведомления об удалении приложения в Google Play Store за нарушение политики Google в области интеллектуальной собственности», — сказано в письме, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Во Freegram рассказали, что постараются сохранить текущее название. В компании считают, что это возможно в случае, если слово GRAM запатентовано на территории определенной страны, например США, — тогда такие патенты не распространяются на Россию и СНГ.

В марте 2022 года Тверской суд Москвы признал компанию Meta экстремистской, а также запретил Instagram и Facebook в России по иску Генпрокуратуры.

С требованием признать Meta экстремистской организацией 11 марта выступила Генпрокуратура России. В тот же день Следственный комитет России возбудил уголовное дело против компании. Причиной стало сообщение о том, что руководство корпорации разрешило модераторам Facebook и Instagram в ряде стран не удалять призывы к насилию в отношении российских военных. В действиях Meta усмотрели признаки публичных призывов к экстремизму и содействия терроризму.

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По материалам: lenta.ru

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