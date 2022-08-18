Symbiosis Finance стал партнером блокчейна Telos
Сегодня, 15:40
Мультичейн-протокол ликвидности Symbiosis Finance заключил партнерство с блокчейном Telos, что обеспечит пользователям доступ к масштабируемым dapps с низкими комиссиями.
Теперь Symbiosis Finance позволяет обменять токен Telos в сети BNB.
Telos EVM создает два блока в секунду и предлагает фиксированные комиссии по внутрисетевым транзакциям.
Также блокчейн упрощает миграцию нескольких работающих в Ethereum программ, что помогает избежать проблем с масштабированием.
Ранее Symbiosis Finance заключил партнерство с протоколом кредитования Benqi Finance на базе Avalanche и открыл доступ к обернутому токену renBTC.
По материалам: ForkLog