Symbiosis Finance стал партнером блокчейна Telos
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Symbiosis Finance стал партнером блокчейна Telos

Symbiosis Finance стал партнером блокчейна Telos


Мультичейн-протокол ликвидности Symbiosis Finance заключил партнерство с блокчейном Telos, что обеспечит пользователям доступ к масштабируемым dapps с низкими комиссиями.


Теперь Symbiosis Finance позволяет обменять токен Telos в сети BNB.


Telos EVM создает два блока в секунду и предлагает фиксированные комиссии по внутрисетевым транзакциям. 


Также блокчейн упрощает миграцию нескольких работающих в Ethereum программ, что помогает избежать проблем с масштабированием.


Ранее Symbiosis Finance заключил партнерство с протоколом кредитования Benqi Finance на базе Avalanche и открыл доступ к обернутому токену renBTC.

# Экономика evm, symbiosis finance, блокчейн, новости
По материалам: ForkLog

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