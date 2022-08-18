Сыры фермера из Башкирии закупают лучшие рестораны Уфы
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Сыры фермера из Башкирии закупают лучшие рестораны Уфы

Сыры фермера из Башкирии закупают лучшие рестораны Уфы

Сыры башкирского фермера Джуманали Декамбаева из Иглинского района закупают лучшие рестораны Уфы.

В производственной линейке такие виды как страчателла, фета, камамбер, буррата и даже улу-телякский трюфель. Производством мягких сыров фермер занимается вместе с семьей.


Изначально Декамбаев производил сыр у себя дома только для друзей и знакомых, но потом любимое дело стало семейным бизнесом. Фермер прошел обучение в школе сыроделов при Башкирском аграрном университете. Теперь его продукция постоянно участвует в выставках и отмечается высокими наградами. Чтобы добиться самого высокого качества и вкуса сыров, фермер в постоянном поиске молока разных производителей, пока не нашел идеально подходящее. Продукцию "Сыроварни Джуманали" пока можно приобрести только на ярмарках в Уфе и в небольших фермерских магазинах города.

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По материалам: uposters.ru

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