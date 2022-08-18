Тимати открыл знаменитые кофейни под новым названием

Компаньон рэпера Тимати заявил, что не стоит сравнивать Starbucks с новыми кофейнями. В конце июля Тимати объявил о покупке российского Starbucks. Рэпер обратился к дизайнерам с призывом придумать новый логотип для сети заведений. Сегодня московская кофейня открыла двери для первых посетителей. Сеть кофеен получила название, созвучное прежнему — Stars Coffee. Логотип тоже похож на предыдущий: место двухвостой русалки заняла похожая на нее царевна-лебедь в кокошнике. Стаканы в обновленном Starbucks также будут подписываться, как и ранее. А вот о любимых напитках владельцы просят забыть. «Мы не повторяем Starbucks. Не открываем его заново, — говорит партнер Тимура Антон Пинский. — Мы открываем совершенно другое заведение и надеемся взрастить здесь свои хиты из тех продуктов, которых будем продавать. Не надо нас сравнивать».Создатели Stars Coffee уверяют: кофе останется высокого качества. Налажена связь с поставщиками из Латинской Америки и Африки. Всего по стране откроется свыше ста кофеен. Кухня Stars Coffee также предлагает совершенно иные варианты закусок. Так, например, здесь большой выбор сэндвичей, паст и рагу. «Контрапункт достаточно неуместен. Если говорить о том, что могло бы пересекаться с тем продуктом, который ушел, то остался только кружок. Попробуйте сами и сделайте позже», — заявил Тимати Telegram-каналу «Осторожно: Москва». К слову, музыкант признавался: он не является большим экспертом кофе, однако надеется — свежий продукт порадует посетителей. «То что я уже вижу на дегустации, в присутствии профессиональной фокус-группы, превосходит многие ожидания», — писал ранее рэпер.