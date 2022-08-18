В авиакомпании «Ангара» прокомментировали аварийную посадку Ан-24 в Усть-Куте
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В авиакомпании «Ангара» прокомментировали аварийную посадку Ан-24 в Усть-Куте

В авиакомпании «Ангара» прокомментировали аварийную посадку Ан-24 в Усть-Куте

В авиакомпании «Ангара» прокомментировали инцидент с самолетом Ан-24, который произошел 17 августа в Усть-Куте. Самолет при заходе на посадку в аэропорту Усть-Кута в сложных метеоусловиях при попытке выравнивания крена в условиях дефицита по высоте совершил касание левым крылом взлетной полосы с дальнейшим приземлением судна на полосу на основные шасси. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. Ан-24 выполнял регулярный рейс по маршрута Иркутск — Усть-Кут.

Работы по эвакуации пассажиров воздушного судна завершены. Самолет эвакуировали со взлетно-посадочной полосы.

Сергей Саламатов, директор авиакомпании «Ангара»:
— В Иркутскую область направлена комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которая на основании проверки даст оценку случившемуся. Бортовые средства объективного контроля опечатаны. Завтра специалисты приступят к работе по выяснению причин.

На борту воздушного судна находилось 44 пассажира. Все взрослые. Пострадавших нет.

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По материалам: irk

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