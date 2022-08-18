В Братске пьяный мотоциклист пытался скрыться от полиции и перевернулся

7 августа инспекторы ГИБДД заметили на одной из улиц Братска мотоцикл Honda RR без номерных знаков. Водитель и пассажир ехали без мотошлемов. Требование об остановке мотоциклист проигнорировал и попытался скрыться от полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Уходя от преследования полицейских, мужчина грубо нарушал правила дорожного движения, выезжал на встречную полосу и создавал аварийные ситуации. Через некоторое время водитель заехал в один из дворов, где ведутся дорожные работы, не справился с управлением и упал.

Сотрудники полиции задержали мотоциклиста. Им оказался 27-летний местный житель, который никогда не получал водительского удостоверения. Медицинское освидетельствование показало, что братчанин нетрезв, норма алкоголя в выдыхаемом им воздухе в момент освидетельствования превысила допустимое значение в девять раз. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за вождение в пьяном виде.

В отношении мотоциклиста сотрудниками ГИБДД составили 11 административных протоколов по различным статьям КоАП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



