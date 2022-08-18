В Госдуму внесен законопроект о штрафах за ввоз ГМО-семян
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В Госдуму внесен законопроект о штрафах за ввоз ГМО-семян

В Госдуму внесен законопроект о штрафах за ввоз ГМО-семян

Депутаты Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия») и Владимир Кашин (КПРФ) предложили ввести административную ответственность за нарушение норм закона о семеноводстве. Соответствующий проект поправок в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) опубликован на электронном портале Госдумы.

Речь идет о нарушении запрета на производство, ввоз и реализацию в России семян, содержащих генно-инженерно-модифицированные организмы (ГМО). В пояснительной записке подчеркивается, что вред, в результате таких нарушений приводит к негативным последствиям для всего сельского хозяйства, при этом в КоАП не предусмотрена соответствующая норма ответственности.

Инициатива предусматривает штраф за нарушение требований к производству и реализации семян, а также за указание недостоверных сведений на этикетке, в размере от 5 до 10 тысяч рублей для граждан, от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 до 500 тысяч рублей для предприятий.

Согласно инициативе, за ввоз в Россию семян без документов или семян с ГМО предлагается штрафовать граждан на сумму от 1,5 до 2 тысяч рублей, должностных лиц — от 3 до 4 тысяч рублей, компании — от 30 до 40 тысяч рублей. 

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По материалам: pnp.ru

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