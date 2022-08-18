В Херсоне задержан украинский наводчик
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В Херсоне задержан украинский наводчик

В Херсоне задержан украинский наводчик

В Херсоне задержан бывший служащий вооруженных сил Украины, передававший координаты расположения российских военных частей представителям ВСУ, сообщает РИА «Новости».

Задержанный Петр Жадан рассказал журналистам, что сам связался со своим бывшим командованием после начала спецоперации и предложил помощь. Его попросили передавать данные о местах сосредоточения российских вооруженных сил в Херсоне и Жадан согласился.

Таким образом с марта по июль он передал ВСУ координаты 9 таких мест в Херсоне. По словам задержанного, никакого материального вознаграждения он за это не получал. Жадан проходил военную службу по контракту с 2015 по 2021 год, за время службы трижды выехал в зону боевых действий в Донбассе.

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По материалам: pnp.ru

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