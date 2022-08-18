В МИД отвергли предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС
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В МИД отвергли предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС

В МИД отвергли предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭСМИД РФ назвал неприемлемым предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС

Предложение Украины о формировании так называемой демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС является неприемлемым. Таким образом его отверг замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, передает ТАСС.

По его словам, такое решение сделает станцию более уязвимой. Кроме того, представитель ведомства подчеркнул, что Киев много раз «демонстрировал свою способность устраивать провокации и отсутствие возможности контролировать националистические формирования».

Нечаев добавил, что российская сторона ожидает, что в ближайшее время состоится поездка на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ. «Чтобы предотвратить ядерную катастрофу, необходимо заставить украинские подразделения прекратить обстрелы», — заключил он.

Ранее главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров не исключил, что авария на ЗАЭС может произойти по фукусимскому сценарию.

18 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Киев готовит на Запорожской АЭС провокацию во время визита на Украину генсекретаря ООН Антониу Гутерриша. По его словам, таким образом Россию хотят обвинить в создании техногенной катастрофы.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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