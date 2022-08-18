В Рязанской области локализовали два очага лесных пожаров

Вадим Карасев

Врио губернатора Рязанской области Малков заявил о локализации двух очагов лесных пожаров

Два из четырех очагов лесных пожаров в Рязанской области удалось локализовать. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Павел Малков в Telegram-канале.

Он отметил, что в борьбе с огнем на территории области задействовали уже 850 человек и 300 единиц техники, а также 12 авиабортов МЧС России.

Малков подчеркнул, что авиацией произведено свыше 50 сбросов воды на горящие участки. Кроме того, по его словам, продолжается прокладка минерализованных полос.

Врио губернатора пояснил, что все эти меры должны препятствовать распространению пожаров.

Накануне глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что лесные пожары в Рязанской области пока не угрожают населенным пунктам.