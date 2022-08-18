В России хотят создать команду спасения для «бесхозных» домов

Обслуживать жилье, оставшееся без содержания и ремонта, будут «гарантирующие управляющие организации»

В России может появиться специальный институт «гарантирующих управляющих организаций». Они будут следить за состоянием многоквартирных домов, от которых отказались другие УК и ТСЖ. К таким организациям будут предъявляться особые требования, а ответственность за возможные просчеты в работе они будут нести непосредственно перед руководством города или региона. Соответствующий законопроект планируется отправить на отзыв в Правительство уже в октябре. Об этом «Парламентской газете» сообщил один из авторов инициативы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.

Особые требования

По словам Павла Качкаева, «гарантирующие управляющие организации» планируется создать в рамках Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Работать они будут по принципу «гарантирующего поставщика», то есть оказывать свои услуги всем собственникам или же представителям собственников многоквартирных домов, которые захотят к ним обратиться.

«Выбираться такая компания будет на открытом конкурсе, — отмечает политик. — При этом предполагается уделять особое внимание и предъявлять повышенные требования к ее материально-техническому оснащению, уставному капиталу, квалификации сотрудников и так далее».

«Проблема с такими домами на самом деле стоит очень остро, — отметила в разговоре с «Парламентской газетой» заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. — Их количество исчисляется сотнями тысяч. Как правило, это старые многоквартирные дома или многоквартирные дома в сельской местности. Дело в том, что тарифы на содержание общедомового имущества не всегда экономически обоснованы — зачастую они устанавливаются по принципу «сколько люди смогут заплатить». Поэтому и содержать такие дома управляющим организациям оказывается экономически невыгодно».

Отсюда, констатирует Светлана Разворотнева, порой возникает другая проблема: поддержание «экономически невыгодных» домов муниципалитеты пытаются обеспечить с помощью перекрестного субсидирования.

«Бывает так, что управляющая организация хочет поставить себе на баланс какую-нибудь крупную новостройку, а ей городская администрация намекает, что стоит взять в нагрузку еще и какой-нибудь бесхозный дом, — объясняет парламентарий. — И получается, что этот самый бесхозный дом, по сути, содержится за счет жителей новостройки, что тоже неправильно».





Трудности экономического аспекта

По словам Павла Качкаева, чтобы не допустить подобных ситуаций, «гарантирующим управляющим организациям» выпадающие доходы — ту самую недополученную прибыль, из-за которой УО отказываются от бесхозных домов, — будут компенсировать из городских или региональных бюджетов. Однако, отмечает Светлана Разворотнева, здесь тоже есть нюансы.

«Не у всех регионов есть возможности все это финансировать, — отмечает парламентарий. — Поэтому экономическая сторона идеи, конечно, требует глубокой проработки. Те же регионы, например, выходили к нам с совершенно разными предложениями: например, передавать «гарантирующим управляющим организациям» не бесхозные дома, а наоборот, новостройки. Потому что там есть свои проблемы: обычно в новых домах ставятся аффилированные УО, которые не предъявляют претензий застройщикам за допущенные недочеты, пока не закончится гарантийный период. А как только он кончается — заставляют за все платить жильцов».

Устойчивое финансирование и устойчивый контроль

Эксперты между тем данную инициативу оценивают положительно.

«На ум прежде всего приходит пример Москвы, где в 2013 году по такому же принципу появилась государственная бюджетная компания «Жилищник», — отметил в разговоре с «Парламентской газетой» директор ассоциации СРО «МОСЖКХС», эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Девяткин. — Сам процесс ее внедрения, конечно, сопровождался рядом трудностей. В частности, у нас почти одномоментно умерло почти 90 процентов коммерческих управляющих компаний, что означало прежде всего потерю людьми рабочих мест. Но в итоге система работает».

По словам Дмитрия Девяткина, новую систему удалось отладить в том числе за счет устойчивого государственного финансирования и государственного же контроля за деятельностью новообразованных управляющих организаций.

«Поэтому — да, инициатива вполне здравая, — констатирует эксперт. — Единственное, конечно, не хотелось бы, чтобы с созданием гарантирующих управляющих организаций мы совсем утратили конкуренцию со стороны коммерческих структур. Она еще никому и никогда не мешала — и даже государственные инициативы, как показывает практика, при ее наличии зачастую работают лучше».

По данным некоммерческого общественного проекта «МинЖКХ», сейчас в России зарегистрировано 72 800 УО — управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Для сравнения — еще два года назад их было всего около 54 тысяч.