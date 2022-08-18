В России предложили для семей списывать ипотеку
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В России предложили для семей списывать ипотеку

В России предложили для семей списывать ипотеку
На каких условиях будет происходить это радостное событие рассказала Первый замглавы комитета Государственной думы по вопросам семьи. С интересной инициативой, которая наверняка порадует многодетные семьи, выступили в Госдуме России. Там вышли с кардинальным предложением – списывать ипотечный кредит при рождении третьего ребенка. «Почему бы при рождении второго, третьего ребенка не списать с семьи часть ипотечного кредита, чтобы при рождении третьего ребенка ипотека закрывалась», — заявила РИА «Новости» Татьяна Буцкая, Первый замглавы комитета Государственной думы по вопросам семьи. Депутат предполагает, что такое решение поможет решить проблемы многих многодетных семей. Ведь это конкретная помощь, у которой нет шансов уйти «направо, налево». Ранее в Общественной палате РФ предложили выплачивать федеральный семейный капитал в размере одного миллиона рублей в случае рождения третьего и последующих детей. Реализацию этой инициативы уже анонсировали в Приморском крае, но комиссия предлагает распространить ее на все регионы страны. До этого президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня» и единовременной выплате в размере одного миллиона рублей.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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