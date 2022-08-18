В Румынии нашли 169 золотых колец в кладе медного века
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В Румынии нашли 169 золотых колец в кладе медного века

В Румынии нашли 169 золотых колец в кладе медного века

Клад, уникальный для европейских археологических памятников, был обнаружен недалеко от города Орадя в западной Румынии. Во время строительства новой автомагистрали археологи нашли могилу женщины эпохи халколита (медного века). В захоронении было 160 золотых колец, две золотые бусины, 800 костяных бусин и медный браслет с несколькими спиралями. До этого открытия общее количество золотых артефактов данной эпохи, найденных во всем Карпатском бассейне (состоящем из значительных частей современных Венгрии, Словакии, Польши, Украины, Румынии, Сербии, Хорватии, Словении и Австрии), составляло всего 150 штук, то есть этот показатель увеличился более чем в два раза благодаря одному археологическому памятнику.

Золотые кольца были найдены в изголовье захоронения. Видимо они украшали волосы погребенной. Их общий вес превышает 200 граммов, что является огромным количеством, учитывая, что это было россыпное золото, то есть тщательно отделенное от речного песка в процессе промывки, а не добытое в больших количествах из рудных жил.

Останки в настоящее время проходят радиоуглеродное датирование, но предметы указывают на то, что женщина принадлежала к местной культуре Тисаполгар, которая существовала в Восточной и Центральной Европе между 4500 и 4000 годами до нашей эры. Учитывая исключительную роскошь ее погребальных украшений, ее статус среди современников был очень высок.

Золото, бусы и браслет находятся в процессе очистки и консервации. Исследователи надеются, что смогут определить географическое происхождение золота, понять, было ли оно местным или импортным. Ученые из Румынии и Нидерландов помогут провести дальнейшие анализы, включая выделение ДНК. Когда исследователи завершат все работы, клад будет выставлен на обозрение в музее города Орадя.

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По материалам: polit.ru

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