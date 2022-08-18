В США объяснили, почему идея запретить въезд россиянам - "дешевый пиар" Европы
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В США объяснили, почему идея запретить въезд россиянам - "дешевый пиар" Европы

В США объяснили, почему идея запретить въезд россиянам - "дешевый пиар" Европы

Автор материала для американского делового издания The Wall Street Journal Уильям Наттрас раскритиковал гипотетический запрет на въезд для россиян в Евросоюз. Журналист расценил предложение отдельных европейских политиков как "морально сомнительное" и "противоречащее западным принципам свободы и терпимости".

Как считает Наттрас, столкнувшись с серьезным энергетическим кризисом, Евросоюз больше не может экономически давить на Москву, чтобы не усугубить ситуацию еще сильнее. Именно поэтому Брюссель нацелился на "дешевый пиар против Владимира Путина, а не на практическую помощь Украине".


Так, глава министерства иностранных дел Чехии Ян Липавски отметил, что запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ должен быть установлен во всем Евросоюзе. Источники утверждают, что вопрос фактически "железного занавеса" дипломаты обсудят на саммите глав МИД ЕС, который состоится 31 августа в Праге.

Журналист сравнил предложение Липавски с маккартизмом (преследованием людей "не тех" политических взглядов) после Второй мировой войны. Наттрасу показалось абсурдным суждение дипломата о том, что абсолютно все россияне, включая 50 тыс. резидентов Чехии, являются угрозой национальной безопасности для республики.

Автор материала для WSJ подчеркнул, что сам факт рассмотрения и дискуссий вокруг запрета на въезд в Евросоюз уже является оскорбительным. Обозревателю кажется циничным и непоследовательным ущемление простых россиян с учетом того, что Европа продолжает платить миллиарды энергетическим компаниям из РФ за поставку ресурсов.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас назвала посещение Евросоюза привилегией для россиян и выразила уверенность, что страны ЕС должны прекратить выдавать гражданам РФ въездные визы. Таким образом она поддержала позицию президента Украины Владимира Зеленского. С 18 августа Таллин запретил россиянам с шенгенской визой въезжать в республику.

Латвийские пограничники начали требовать от въезжающих в страну россиян подписать специальный документ об осуждении российской военной операции на Украине. Цель проверок заключается в выявлении лиц, поддерживающих действия России на Украине. В спецслужбе утверждают, что такие люди могут представлять угрозу для национальной безопасности республики. Аналогичная процедура действует в отношении граждан Белоруссии.

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По материалам: uposters.ru

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