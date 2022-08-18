В США оценили критику Путина в адрес Вашингтона
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В США оценили критику Путина в адрес Вашингтона

В США оценили критику Путина в адрес ВашингтонаNYP: критика Путина в адрес США из-за эскалации ситуации на Тайване взволновала ВашингтонСюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:

Вашингтон обеспокоен развивающимися отношениями России и Китая в области международной безопасности. Так критику российского президента Владимира Путина в адрес США в эскалации ситуации на Тайване оценил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Прайс заявил репортерам во время пресс-брифинга, что недавние действия Китая «подорвали статус-кво» и поставили под угрозу «мир и стабильность в Тайваньском проливе». Он добавил, что Госдеп взволновала возможность активизации совместных усилий Китая и России против Тайваня.

«То, что мы наблюдаем сейчас, похоже, является лишь начальным этапом активизации этих усилий. Мы уже наблюдаем всплеск военной тактики запугивания до беспрецедентного уровня и усиление экономической тактики принуждения», — заявил представитель.

Ранее Путин заявил, что поездка спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является тщательно спланированной провокацией, направленную на дестабилизацию ситуации в регионе.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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