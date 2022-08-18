В ВОЗ назвали ограничения по количеству прививок от COVID-19
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В ВОЗ назвали ограничения по количеству прививок от COVID-19

В ВОЗ назвали ограничения по количеству прививок от COVID-19В ВОЗ заявили, что вводить второй бустер от COVID-19 всему населению не рекомендуется

Председатель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото назвал ограничения по количеству прививок от COVID-19, заявив, что повторное введение бустерной вакцины от COVID-19 рекомендуется только для людей, имеющих повышенные риски осложнений. Его слова приводит РИА Новости.

По словам специалиста, такая рекомендация направлена на борьбу с пандемий коронавируса и смертностью среди населения, подверженного высокому риску, однако не является общей рекомендацией вакцинировать все население после первого введения бустера, как описано в дорожной карте.

Ученый добавил, что эксперты рекомендовали применить второй бустер для людей из групп с наивысшим приоритетом через четыре-шесть месяцев после завершения первичной процедуры.

Ранее россиянам назвали главные зоны риска заражения COVID-19 на курортах. По словам врача-иммунолога Николая Крючкова, главными зонами риска заражения COVID-19 являются не только пляжи, но и закрытые помещения: кафе, ночные клубы и общественный транспорт. Кроме того, вероятность инфицироваться больше, если человек добирается на отдых «на перекладных» и использует несколько видов транспорта.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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