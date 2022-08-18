Виктория Дайнеко закончила судиться с мужем

Певица Виктория Дайнеко рассчитывала на большее от решения суда. Сегодня артистка поделилась кадрами из здания суда, и призналась, что вместе со своим адвокатом ждет важное решение. Какое именно — певица не рассказала, но чуть позже сообщила, что решение вынесено, и сделала это с не слишком довольным лицом. Как выяснилось, Дайнеко отсудила у своего бывшего мужа, Дмитрия Клеймана, алименты на их общую дочку. В суд она подала еще в начале 2022 года, и вот сегодня, после множества заседаний, стал известен окончательный результат. «Суд определил место жительство ребенка с матерью, алименты 70 тысяч рублей», — рассказали «СтарХиту» в пресс-службе Хамовнического суда. По некоторым данным, Виктория в своем иске изначально указывала сумму 240 тысяч, но дали в итоге 70.Напомним она рассказала, что была неприятно поражена, потому что узнала из СМИ о том, что Клейман подал заявление на развод. «Я даже не подозревала, что муж подал в суд заявление! В этот момент я была во Франции, в Эльзасе. Недели за две до нашего вылета мы с мужем абсолютно спокойно общались, ездили к нотариусу, оформляли согласие на выезд ребенка за границу. Потом он сопровождал нас, когда мы ездили по делам — покупать билеты, в банк, в мой офис. Я была за рулем, муж сидел на заднем сиденье рядом с дочкой и развлекал ее. Часа три спокойного общения в позитивном ключе без претензий. Вот только он не удосужился сказать мне, что начал процесс развода», — говорила Вика. Надо думать, Дмитрий о суде с алиментами знал заранее, раз супруги не смогли договориться. Видимо, заявленная сумма его не устраивала: как-никак у музыканта давно другая семья и ребенок.