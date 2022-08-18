Земфире не хватает денег на жизнь в Европе

Если в России певица Земфира могла себе позволить не работать по нескольку лет на заработанные от концертов деньги, то в Европе ей придется вкалывать. Артистка вместе со своей подружкой Ренатой Литвиновой в марте этого года сбежала из России в Париж. Поклонники певицы осудили ее поступок, некоторые даже назвали ее предательницей.Все это время Земфира хранила молчание. В четверг стало известно, что осенью артистка собирается в большой тур по Европе и нашей страны в списках нет. Интересно заметить, что миролюбивая Земфира приедет с концертом и в Израиль, который еще недавно бомбил Палестину. Было много погибших людей. Но это, видимо, другое, по ее мнению.