Земфире не хватает денег на жизнь в Европе
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Земфире не хватает денег на жизнь в Европе

Земфире не хватает денег на жизнь в Европе
Если в России певица Земфира могла себе позволить не работать по нескольку лет на заработанные от концертов деньги, то в Европе ей придется вкалывать. Артистка вместе со своей подружкой Ренатой Литвиновой в марте этого года сбежала из России в Париж. Поклонники певицы осудили ее поступок, некоторые даже назвали ее предательницей.
Все это время Земфира хранила молчание. В четверг стало известно, что осенью артистка собирается в большой тур по Европе и нашей страны в списках нет. Интересно заметить, что миролюбивая Земфира приедет с концертом и в Израиль, который еще недавно бомбил Палестину. Было много погибших людей. Но это, видимо, другое, по ее мнению.
# Шоу-бизнес Земфира, певица
По материалам: z-aya

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