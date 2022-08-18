Женщина за рулем Toyota Mark 2 сбила двухлетнего ребенка в Кутулике

Вечером 17 августа в поселке Кутулик Аларского района на улице Матвеева 27-летняя женщина, управлявшая машиной Toyota Mark 2 сбила ребенка. Двухлетний мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате этого мальчик получил травмы разной степени тяжести, его увезли в больницу. Госавтоинспекторы выяснили, что женщина, сбившая мальчика, не имела водительских прав. Полицейскими в ее отношении составлен ряд административных протоколов, возбуждено производство по статье 12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». В отношении родителей пострадавшего мальчика составлены материалы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Прокуратура Аларского района организовала проверку по факту ДТП.





Видео пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области