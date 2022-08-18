Жители российского региона стали свидетелями редкого природного явления
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Жители российского региона стали свидетелями редкого природного явления

Жители российского региона стали свидетелями редкого природного явленияЖители Ярославской области смогли запечатлеть редкое для региона северное сияние

Жители Ярославской области стали свидетелями редкого для региона явления — северного сияния. Соответствующие фотографии очевидцы опубликовали в группе «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте».

Зеленые всполохи появились в ночь на 18 августа на вечернем и ночном небе в северных районах российского региона. Так, «Московский комсомолец» сообщил, что сияние смогли запечатлеть в Рыбинске, Пошехонье и Тутаеве.

Издание отмечает, что магнитная буря, ставшая причиной природного явления, ночью достигла шести баллов. То же самое повторится в ночь на 19 августа.

Ранее на Кольском полуострове вблизи реки Пак местный житель снял на видео мощную вспышку северного сияния. На опубликованном видео видно, что всполохи охватили все небо.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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