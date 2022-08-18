Жившее 535 миллионов лет назад странное существо исключили из числа вторичноротых

Вадим Карасев

Авторы нового исследования пришли к выводу, что необычное животное Saccorhytus coronarius, обитавшее на Земле 535 миллионов лет назад, не относится к группе вторичноротых, объединяющей большое число животных, в том числе иглокожих и всех позвоночных. Ранее Saccorhytus coronarius считался древнейшим представителем вторичноротых, то есть наиболее близким к общему предку этой группы животных. Название вторичноротые связано с тем, что у далекого предка всех этих животных на месте ротового отверстия возникло анальное, а новое ротовое отверстие появилось на противоположном конце тела.

Ископаемые останки Saccorhytus coronarius были найдены на юге Китая, их описание было опубликовано в начале 2017 года. Размер животного был невелик — всего около миллиметра. Его внешний облик хорошо описывает латинское название Saccorhytus, которое можно перевести как «морщинистый мешок». Прилагательное coronarius описывает крупный, похожий на корону рот, занимавший примерно половину тела. Рот был окружен несколькими рядами бугорков. Анального отверстия у животного вовсе не было, но имелось несколько конических отверстий по бокам, служивших, по мнению исследователей, органами выделения. Примечательно, что количество этих отверстий у разных особей отличалось и составляло от одного до четырех. Также у животного имелись щетинки, выполнявшие защитную функцию. Предполагается, что Saccorhytus coronarius жил в донных отложениях. Исследователи в 2017 предположили, что животное близкородственно ветуликолиям — группе животных, существовавшей 518–507 миллионов лет назад, которую тоже считают примитивными вторичноротыми. Главным аргументом в пользу вторичноротости стали конические отверстия, которые ученые интерпретировали как примитивные жабры, из которых возникли жабры у более поздних вторичноротых.

Теперь команда палеонтологов из Китая, Великобритании, Швейцарии, Германии и США, изучив новые образцы Saccorhytus coronarius, которые сохранились гораздо лучше, утверждает, что гипотезу о родстве этого животного со вторичноротыми придется отвергнуть. Они собрали сотни дополнительных образцов, которые использовали для создания цифровых 3D-моделей существа, чтобы подробно выявить микроскопические особенности строения.

В итоге исследователи пришли к выводу, что шипы и отверстия вокруг рта Saccorhytus coronarius не были органами дыхания, как ошибочно предположили авторы работы 2017 года. «Предыдущее заключение было основано главным образом на том, что окаменелости Saccorhytus имеют ряд отверстий вокруг рта, которые исследователи интерпретировали как примитивные жабры, особенность вторичноротых. Но теперь мы знаем, что эти дыры там, где откололись зубы, — говорит профессор Филипп Донохью (Philip Donoghue) из Бристольского университета. — Наш анализ показывает, что Saccorhytus на самом деле является членом группы животных, в которую входят членистоногие и их родственники, называемой линяющие, хотя мы не можем точно сказать, к какой именно их группе он относится». К линяющим (Ecdysozoa) относят большое число животных, для жизненного цикла которых характерно периодическое сбрасывание верхнего хитинового покрова. В их число входят членистоногие, круглые черви и еще ряд родственных им групп.

Таким образом, конические отверстия не были органами живого Saccorhytus coronarius, а возникли уже после смерти организма из-за повреждения в процессе формирования окаменелости, то есть представляют собой, по словам авторов работы, «тафономический артефакт».

Исследование опубликовано в журнале Nature.