Золотой токен Bored Ape продали за $1,5 млн
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Золотой токен Bored Ape продали за $1,5 млн

Золотой токен Bored Ape продали за $1,5 млн


Коллекционер Vis.eth приобрел золотой NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) #5383 за 777 ETH ($1,5 млн).


Предыдущий владелец токена купил его 1 августа 2021 года за $242 000. Так, его прибыль от сделки составила около 682 ETH ($1,2 млн).


Vis.eth рассказал в комментарии Bored Ape Gazette, что решил купить «золотую обезьяну», поскольку такая расцветка считается редкой. Согласно поставщику данных Rarity Tools, #5383 является 320 по редкости NFT в коллекции из 10 000 экземпляров.


«777 ETH — подходящая цена. Yuga станет первой успешной социальной вселенной», — добавил инвестор.


За последние несколько месяцев Vis.eth потратил миллионы на метавселенную Otherdeeds от Yuga Labs. Два его кошелька в настоящее время содержат свыше 60 NFT проекта.


Несмотря на то, что сделка по покупке #5383 состоялась в период падения торговых объемов на NFT-рынке, она не является рекордной. В июле 2021 года Bored Ape #3749 продали за $2,9 млн.


Как правило, NFT из коллекции BAYC продаются значительно дешевле. По данным CryptoSlam, средняя цена продажи токенов за последние семь дней составляет около $195 000 при минимальной в 72 ETH.


Напомним, в начале августа итальянский дом моды Gucci добавил поддержку криптовалюты ApeCoin.

# Экономика bored ape, nft, коллекционные предметы, новости
По материалам: ForkLog

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