Звезды из России могут лишиться своего зарубежного жилья: подробности
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Звезды из России могут лишиться своего зарубежного жилья: подробности

Звезды из России могут лишиться своего зарубежного жилья: подробности

Еще недавно многие звезды с удовольствием посещали Юрмалу и проводили там свои выступления. Но с недавнего времени в отношении россиян Латвия начала вводить ограничительные санкции. Сообщается, что в скором времени звезды российской эстрады могут потерять в этой стране свою недвижимость.


Уже сейчас в прибалтийских странах ведутся разговоры о том, чтобы ограничить россиянам въезд и прекратить выдачу виз. Также список обсуждаемых вопросов входит и возможность отмены выдачи временного вида на жительство для наших граждан. Сохранить это право можно лишь в редких случаях, например, при заключении брака с коренными жителями Латвии. Сообщается, что такое решение может быть принято уже осенью этого года.

Такие санкции отразятся и на недвижимости, которой владеют российские звезды. Напомним, что многие представители эстрады владеют жильем в Юрмале и регулярно посещают этот город с концертами. Если въезд в страну им будет закрыт, то они постараются быстро избавиться от такого актива.


Издание Prozvezd.info сообщает, что под ударом окажутся десятки знаменитостей, в число которых входят Чулпан Хаматова, Алла Пугачева и Максим Галкин, Лариса Долина, Антон Табаков, Борис Моисеев, Сергей Зверев, Игорь Николаев, Олег Газманов, Леонид Ярмольник, Александр Ширвиндт, Владимир Винокур, Геннадий Хазанов, Эммануил Виторган, Александр Масляков, Клара Новикова, Сергей Светлаков, Аркадий Укупник, Валерий Сюткин и Андрей Макаревич, Валерий Сюткин и Ольга Будина.


Впрочем, некоторые артисты уже начали избавляться от зарубежной недвижимости. Так, Сергей Светлаков в середине июля 2022 года сообщал подписчикам, что находится в Юрмале и занимается продажей дома. Вероятно, другие звезды тоже задумываются над этим либо уже начали процесс, но не афишируют его на публику.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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