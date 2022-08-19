10 знаменитых персонажей мультфильмов, чья ранняя версия дизайна выглядела совсем не так, как мы привыкли

Недавно интернет облетело видео 1996 года с тестовой анимацией мультфильма «Шрек». На нём некий мульт-персонаж, отдалённо напоминающий знаменитого огра, смешно ходит и распевает песню «I Feel Good». Представить, что весь мультфильм «Шрек» мог выглядеть именно так, довольно сложно. Но на то это и период разработки, когда визуал может меняться множество раз. И конечный результат будет резко отличаться от первоначального.

Вдохновившись внешностью Шрека из 1996, мы решили собрать ещё несколько знаменитых персонажей мультфильма, которые когда-то выглядели совсем не так, какими мы их знаем.

Багз Банни

Гомер Симпсон

Fox / Fox

Справа Гомер в самом первом короткометражном эпизоде 1987 года «Спокойной ночи!».

Дядя Фёдор

Конь БоДжек

Рик и Морти

Союзмультфильм / Левон ХачатрянNetflix / Chris McDonnellAdult Swim / COMICsacrifice

Изначально мультфильм назывался «Настоящие анимированные приключения Дока и Марти» и откровенно отсылался к персонажам «Назад в будущее».

Ещё больше изменившихся в процессе создания мульт-персонажей вы можете увидеть здесь!