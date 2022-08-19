10 знаменитых персонажей мультфильмов, чья ранняя версия дизайна выглядела совсем не так, как мы привыкли
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10 знаменитых персонажей мультфильмов, чья ранняя версия дизайна выглядела совсем не так, как мы привыкли

10 знаменитых персонажей мультфильмов, чья ранняя версия дизайна выглядела совсем не так, как мы привыкли

Недавно интернет облетело видео 1996 года с тестовой анимацией мультфильма «Шрек». На нём некий мульт-персонаж, отдалённо напоминающий знаменитого огра, смешно ходит и распевает песню «I Feel Good». Представить, что весь мультфильм «Шрек» мог выглядеть именно так, довольно сложно. Но на то это и период разработки, когда визуал может меняться множество раз. И конечный результат будет резко отличаться от первоначального.

Вдохновившись внешностью Шрека из 1996, мы решили собрать ещё несколько знаменитых персонажей мультфильма, которые когда-то выглядели совсем не так, какими мы их знаем.

Багз Банни

Гомер Симпсон

Fox / Fox

Справа Гомер в самом первом короткометражном эпизоде 1987 года «Спокойной ночи!».

Дядя Фёдор

Союзмультфильм / Левон Хачатрян

Конь БоДжек

Netflix / Chris McDonnell

Рик и Морти

Adult Swim / COMICsacrifice

Изначально мультфильм назывался «Настоящие анимированные приключения Дока и Марти» и откровенно отсылался к персонажам «Назад в будущее».

Ещё больше изменившихся в процессе создания мульт-персонажей вы можете увидеть здесь!

# Интересное
По материалам: twizz

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