15 сравнений, с помощью которых люди показали, какого совершенства они достигли в своём мастерстве спустя годы
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15 сравнений, с помощью которых люди показали, какого совершенства они достигли в своём мастерстве спустя годы

15 сравнений, с помощью которых люди показали, какого совершенства они достигли в своём мастерстве спустя годы

У всех нас хоть раз в жизни было чувство, что ничего не получится или нам не хватит сил и терпения, чтобы достичь желаемого. Кто-то в таких случаях опускает руки на полпути, а кто-то продолжает идти дальше, набираясь опыта на собственных ошибках и оттачивая свои навыки до совершенства. А когда мы уже оглядываемся назад и видим, с чего начинали проходить свой нелёгкий путь, то сразу понимаем, что всё было не зря. Все наши старания оправдались сполна!

Вот и герои нашей новой подборки доказывают лишний раз, что без труда не выловишь и рыбку из пруда! Ведь сейчас их совершенству в овладении любимым хобби нет предела. Но когда-то они тоже начинали с малого.

Мой первый vs последний торт

Разница в 2 года

Результат спустя 3 года в создании украшений из проволоки

4-ый месяц учусь резьбе по дереву. Моя самая первая работа и последняя

Отрабатываю сегодня последнюю смену бариста. Моя первая проба пера и то, к чему пришёл в конце своего пути

2015 vs 2021

Рисую свой первый морской пейзаж в 2015 году, а на следующем фото уже любуюсь одним из моих последних морских пейзажей 2021 года. Теперь это моя работа!

Мой самый первый торт с единорогом и последняя подобная работа

Оттачивание навыка показано поэтапно

Мой прогресс за 2020 год. В феврале этого года я сделала свою первую подвеску в виде лисы и с этого момента постоянно совершенствую технику её создания. В октябре благодаря невероятной поддержке многих людей, которые поверили в меня, я смог отлить свои творения уже в металле.

Вот что значит прогресс! 2014 vs 2020

Роза из холодного фарфора, 2013 vs 2019

Точечная роспись

Мои шаги в освоении точечной росписи, начиная с роли новичка в декабре 2021 года и заканчивая сегодняшним днём. Предыстория: я был зависим от алкоголя и не имел никакого хобби, кроме выпивки, в течение 10 лет. Потом бросил пить в начале 2020… и наконец-таки нашёл новое полезное хобби. Мне ещё многому надо научиться, но не всё сразу.

Акварельная роспись, спустя 3 года

Мой прогресс в создании керамических фигурок за 3 года! Не могу дождаться результата, который будет ещё спустя 3 года

Как всё начиналось и что достигнуто на данный момент

Нелёгкий путь к овладению в совершенстве создания этих крохотных и милых игрушек

# Интересное
По материалам: twizz

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