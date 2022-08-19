15 закадровых снимков актёров в процессе работы на мультфильмами, героев которых они озвучивали
Озвучивание западных мультфильмов — недооценённое ремесло, которое многие русскоязычные зрители могут полностью пропустить мимо себя. Ведь чаще всего мы смотрим знаменитые проекты Pixar, Disney или, например, DreamWorks в дубляже. И не слышим голоса приглашённых кинозвёзд, которые уже давно сделали озвучивание мультяшных персонажей частью своей профессии.
Но даже если вы смотрите мультфильмы в оригинале или с субтитрами, вы не видите процесс работы актёров над их героями, так как он проходит в студиях звукозаписи вдали от зрительских глаз.
Возможно, вам было бы интересно увидеть звёздных актёров и актрис за кадром их работы над озвучкой мультфильмов? А их ведь в обязательном порядке фоткают за этим делом, и подобные снимки запечатлевают знаменитостей в определённом возрасте — так же, как и их фильмы. Мы сделали для вас несколько коллажей, где мы видим актёров сидящими или стоящими в студии и использующими лишь свои голоса для озвучки мультперсонажей.
Кстати, между делом, вы и вовсе могли не знать, кто кого озвучивал, если вы действительно всё всегда смотрели в дубляже. Ну тогда это тем более интересно!
Анджелина Джоли
В процессе озвучивания Лолы из «Подводной братвы» (2004).
Эдди Мёрфи
В процессе озвучивания Осла из первой части «Шрека» (2001).
Бен Стиллер
В процессе озвучивания льва Алекса из первой части мультфильма «Мадагаскар» (2005).
Кэмерон Диас
В процессе озвучивания принцессы Фионы из первой части «Шрека».
Билли Кристал и Джон Гудмен
В процессе озвучивания Майкла Вазовски и Джеймса Пи Салливана из мультфильма «Корпорация монстров» (2001).
Стив Карелл
В процессе озвучивания Грю из первой части мультфильма «Гадкий я» (2010).
Робин Уильямс
В процессе озвучивания Джинни из «Аладдина» (1992).
Мэнди Мур
В процессе озвучивания Рапунцель в мультфильме «Рапунцель: Запутанная история» (2010).
Джек Блэк
В процессе озвучивания По из первой части мультфильма «Кунг-фу панда» (2008).
Джонни Депп
В процессе работы над мультфильмом «Ранго» (2011).
В отличие от большинства мультфильмов, работа актёров над «Ранго» состояла не только в студийной озвучке, но и в отыгрыше сцен своих персонажей вживую (вот видео). Получалась эдакая театральная постановка в том числе с использованием костюмов и декораций. Позже аниматоры мультфильма копировали движения и мимику актёров на получившихся видеозаписях.
Вновь Анджелина Джоли
На этот раз в процессе озвучивания Тигрицы из первой части «Кунг-фу панды».
Джим Керри
В процессе озвучивания главного героя мультфильма «Хортон» (2011).
Дастин Хоффман
В процессе озвучивания Мастера Шифу из первой части «Кунг-фу панды».
Юэн Макгрегор
В процессе озвучивания Родни Нержавейкина из мультфильма «Роботы» (2005).
Брюс Уиллис
В процессе озвучки енота Эр-Джея из мультфильма «Лесная братва» (2008).
Советский бонус: Анатолий Папанов и Клара Румянова
В процессе озвучивания новогоднего выпуска «Ну, погоди!» (1974). Есть даже видео того, как они это делали, посмотрите!