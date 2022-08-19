15 закадровых снимков актёров в процессе работы на мультфильмами, героев которых они озвучивали

Озвучивание западных мультфильмов — недооценённое ремесло, которое многие русскоязычные зрители могут полностью пропустить мимо себя. Ведь чаще всего мы смотрим знаменитые проекты Pixar, Disney или, например, DreamWorks в дубляже. И не слышим голоса приглашённых кинозвёзд, которые уже давно сделали озвучивание мультяшных персонажей частью своей профессии.

Но даже если вы смотрите мультфильмы в оригинале или с субтитрами, вы не видите процесс работы актёров над их героями, так как он проходит в студиях звукозаписи вдали от зрительских глаз.

Возможно, вам было бы интересно увидеть звёздных актёров и актрис за кадром их работы над озвучкой мультфильмов? А их ведь в обязательном порядке фоткают за этим делом, и подобные снимки запечатлевают знаменитостей в определённом возрасте — так же, как и их фильмы. Мы сделали для вас несколько коллажей, где мы видим актёров сидящими или стоящими в студии и использующими лишь свои голоса для озвучки мультперсонажей.

Кстати, между делом, вы и вовсе могли не знать, кто кого озвучивал, если вы действительно всё всегда смотрели в дубляже. Ну тогда это тем более интересно!

Анджелина Джоли

DreamWorks Pictures / DreamWorks Pictures

В процессе озвучивания Лолы из «Подводной братвы» (2004).

Эдди Мёрфи

DreamWorks Pictures / DreamWorks Pictures

В процессе озвучивания Осла из первой части «Шрека» (2001).

Бен Стиллер

DreamWorks Pictures / DreamWorks Pictures

В процессе озвучивания льва Алекса из первой части мультфильма «Мадагаскар» (2005).

Кэмерон Диас

DreamWorks Pictures / DreamWorks Pictures

В процессе озвучивания принцессы Фионы из первой части «Шрека».

Билли Кристал и Джон Гудмен

Pixar Animation Studios / Buena Vista Pictures Distribution

В процессе озвучивания Майкла Вазовски и Джеймса Пи Салливана из мультфильма «Корпорация монстров» (2001).

Стив Карелл

Illumination Entertainment / Universal Pictures

В процессе озвучивания Грю из первой части мультфильма «Гадкий я» (2010).

Робин Уильямс

Walt Disney Pictures / Buena Vista Pictures

В процессе озвучивания Джинни из «Аладдина» (1992).

Мэнди Мур

Walt Disney Pictures / Walt Disney Studios Motion Pictures

В процессе озвучивания Рапунцель в мультфильме «Рапунцель: Запутанная история» (2010).

Джек Блэк

DreamWorks Animation / Paramount Pictures

В процессе озвучивания По из первой части мультфильма «Кунг-фу панда» (2008).

Джонни Депп

Paramount Pictures / Paramount Pictures

В процессе работы над мультфильмом «Ранго» (2011).

В отличие от большинства мультфильмов, работа актёров над «Ранго» состояла не только в студийной озвучке, но и в отыгрыше сцен своих персонажей вживую (вот видео). Получалась эдакая театральная постановка в том числе с использованием костюмов и декораций. Позже аниматоры мультфильма копировали движения и мимику актёров на получившихся видеозаписях.

Вновь Анджелина Джоли

DreamWorks Animation / Paramount Pictures

На этот раз в процессе озвучивания Тигрицы из первой части «Кунг-фу панды».

Джим Керри

20th Century Fox Animation / 20th Century Fox

В процессе озвучивания главного героя мультфильма «Хортон» (2011).

Дастин Хоффман

DreamWorks Animation / Paramount Pictures

В процессе озвучивания Мастера Шифу из первой части «Кунг-фу панды».

Юэн Макгрегор

20th Century Fox Animation / 20th Century Fox

В процессе озвучивания Родни Нержавейкина из мультфильма «Роботы» (2005).

Брюс Уиллис

DreamWorks Animation / Paramount Pictures

В процессе озвучки енота Эр-Джея из мультфильма «Лесная братва» (2008).

Советский бонус: Анатолий Папанов и Клара Румянова

Союзмультфильм

В процессе озвучивания новогоднего выпуска «Ну, погоди!» (1974). Есть даже видео того, как они это делали, посмотрите!