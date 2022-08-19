17 фильмов с небольшим производственным бюджетом, которые после выпуска в прокат сорвали настоящий куш

Фильмы с маленьким бюджетом редко могут претендовать на признание в мире кино. Конечно, графика, костюмы для актёров, декорации — всё это стоит баснословных денег. Однако некоторые гении кинематографического искусства умудряются даже при наличии минимальных средств создать захватывающий шедевр, который не только оставит зрителей под впечатлением, но и прилично заработает благодаря кассовым сборам. Предлагаем вам взглянуть на список киноработ, которые смогли заявить о себе, несмотря на то, что в них были сделаны скромные вложения. Возможно, какой-то из них приглянется вам, и вы выделите ближайший свободный вечерок, чтобы насладиться его просмотром.

Пила: игра на выживание (2004)

Evolution Entertainment

Бюджет: 1,2 миллиона долларов

Сборы: 103 миллиона долларов

Рейтинг фильма: 7,8

Сплит (2016)

Blinding Edge Pictures

Бюджет: 9 миллионов долларов

Сборы: 278 миллионов долларов

Рейтинг фильма: 7

Прочь (2017)

Blumhouse Productions

Бюджет: 4,5 миллионов долларов

Сборы: 255 миллионов долларов

Рейтинг фильма: 7,1

Ночь живых мертвецов (1968)

Image Ten

Бюджет: 114 тысяч долларов

Сборы: 40 миллионов долларов

Рейтинг фильма: 7,2

Маленькая мисс Счастье (2006)

Big Beach Films

Бюджет: 8 миллионов долларов

Сборы: 100 миллионов долларов

Рейтинг фильма: 7,5

Лунный свет (2016)

A24

Бюджет: 4 миллиона долларов

Сборы: 65 миллионов долларов

Рейтинг фильма: 6,2

Пятница 13-ое (1980)

Georgetown Productions Inc.

Бюджет: 550 тысяч долларов

Сборы: 39 миллионов долларов

Рейтинг фильма: 6,3

Открытое море (2003)

Plunge Pictures LLC

Бюджет: 120 тысяч долларов

Сборы: 54 миллиона долларов

Рейтинг фильма: 6,2

Терминатор (1984)

Orion Pictures

Бюджет: 6,4 миллиона долларов

Сборы: 78 миллионов долларов

Рейтинг фильма: 8

Карты, деньги, два ствола (1998)

Handmade Films Ltd.

Бюджет: 1,35 миллиона долларов

Сборы: 25 миллионов долларов

Рейтинг фильма: 8,6

Судная ночь (2013)

Blumhouse Productions

Бюджет: 3 миллиона долларов

Сборы: 89 миллионов долларов

Рейтинг: 6

Криминальное чтиво (1994)

A Band Apart

Бюджет: 8 миллионов долларов

Сборы: 213 миллионов долларов

Рейтинг фильма: 8,6

Миллионер из трущоб (2008)

Celador Films

Бюджет: 15 миллионов долларов

Сборы: 378 миллионов долларов

Рейтинг фильма: 7,7

Восставший из ада (1987)

Film Futures

Бюджет: 1 миллион долларов

Сборы: 14, 5 миллионов долларов

Рейтинг фильма: 7,1

Грязные танцы (1987)

Great American Films Limited Partnership

Бюджет: 6 миллионов долларов

Сборы: 214 миллионов долларов

Рейтинг фильма: 8

Детонатор (2004)

ERBP

Бюджет: 7 тысяч долларов

Сборы: 841 тысяча долларов

Рейтинг: 6

Астрал (2010)

Automatik Entertainment

Бюджет: 1,5 миллиона долларов

Сборы: 99,5 миллионов долларов

Рейтинг фильма: 6,8