17 фильмов с небольшим производственным бюджетом, которые после выпуска в прокат сорвали настоящий куш
Фильмы с маленьким бюджетом редко могут претендовать на признание в мире кино. Конечно, графика, костюмы для актёров, декорации — всё это стоит баснословных денег. Однако некоторые гении кинематографического искусства умудряются даже при наличии минимальных средств создать захватывающий шедевр, который не только оставит зрителей под впечатлением, но и прилично заработает благодаря кассовым сборам. Предлагаем вам взглянуть на список киноработ, которые смогли заявить о себе, несмотря на то, что в них были сделаны скромные вложения. Возможно, какой-то из них приглянется вам, и вы выделите ближайший свободный вечерок, чтобы насладиться его просмотром.
Пила: игра на выживание (2004)
Бюджет: 1,2 миллиона долларов
Сборы: 103 миллиона долларов
Рейтинг фильма: 7,8
Сплит (2016)
Бюджет: 9 миллионов долларов
Сборы: 278 миллионов долларов
Рейтинг фильма: 7
Прочь (2017)
Бюджет: 4,5 миллионов долларов
Сборы: 255 миллионов долларов
Рейтинг фильма: 7,1
Ночь живых мертвецов (1968)
Бюджет: 114 тысяч долларов
Сборы: 40 миллионов долларов
Рейтинг фильма: 7,2
Маленькая мисс Счастье (2006)
Бюджет: 8 миллионов долларов
Сборы: 100 миллионов долларов
Рейтинг фильма: 7,5
Лунный свет (2016)
Бюджет: 4 миллиона долларов
Сборы: 65 миллионов долларов
Рейтинг фильма: 6,2
Пятница 13-ое (1980)
Бюджет: 550 тысяч долларов
Сборы: 39 миллионов долларов
Рейтинг фильма: 6,3
Открытое море (2003)
Бюджет: 120 тысяч долларов
Сборы: 54 миллиона долларов
Рейтинг фильма: 6,2
Терминатор (1984)
Бюджет: 6,4 миллиона долларов
Сборы: 78 миллионов долларов
Рейтинг фильма: 8
Карты, деньги, два ствола (1998)
Бюджет: 1,35 миллиона долларов
Сборы: 25 миллионов долларов
Рейтинг фильма: 8,6
Судная ночь (2013)
Бюджет: 3 миллиона долларов
Сборы: 89 миллионов долларов
Рейтинг: 6
Криминальное чтиво (1994)
Бюджет: 8 миллионов долларов
Сборы: 213 миллионов долларов
Рейтинг фильма: 8,6
Миллионер из трущоб (2008)
Бюджет: 15 миллионов долларов
Сборы: 378 миллионов долларов
Рейтинг фильма: 7,7
Восставший из ада (1987)
Бюджет: 1 миллион долларов
Сборы: 14, 5 миллионов долларов
Рейтинг фильма: 7,1
Грязные танцы (1987)
Бюджет: 6 миллионов долларов
Сборы: 214 миллионов долларов
Рейтинг фильма: 8
Детонатор (2004)
Бюджет: 7 тысяч долларов
Сборы: 841 тысяча долларов
Рейтинг: 6
Астрал (2010)
Бюджет: 1,5 миллиона долларов
Сборы: 99,5 миллионов долларов
Рейтинг фильма: 6,8