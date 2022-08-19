17 работ от фотографа из Нигерии, который создаёт фантастические снимки и показывает, как ему это удаётся

Часто люди видят уже готовый результат невероятных фотосъёмок, не подозревая, что стоит за этим красивым снимком. Как фотографу удалось поймать этот момент? Откуда они взяли все эти декорации? Неужели так действительно можно сделать? Эти и многие другие вопросы, которые возникают у людей при виде фантастических кадров, не всегда остаются без ответа. Так, например, нигерийский фотограф Ибор Эдос Виктор решил приоткрыть закулисье своих съёмок и показать, что он — вовсе не волшебник, а просто профессионал своего дела.

Навсегда в моём сердце

Потерянный

Многие работы фотографа отличаются своим волшебством, которого в нашем мире не существует. Поэтому нередко люди начинают сомневаться в реалистичности этих кадров. Но на самом деле всё очень просто: фото создаётся в самых обычных условиях, а графический редактор уже позже вносит свои поправки. Пара кликов мышью, и фото невероятной красоты готово!

Сказочный сон

Супергерой

Русалочка

Невидимая красота

Волшебство в твоих руках

Сказка перед сном

Чистый холст

Рана

Говорят, что время лечит. Но чем велика потеря, тем глубже остаётся шрам от неё, и становится сложнее начать всё с начала.

Магия

Материнство

Выбор

Какой-то выбор сделать легко, а какой-то будет терзать вас всю жизнь.

Пронзительный взгляд

Богиня

Королева Африки

Отдыхающий Адам

А здесь можно посмотреть ещё один пост, где собрано больше работ этого гениального фотографа, который с лёгкостью может переместить вас в волшебный мир.