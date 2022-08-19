19 доказательств того, что барахолка — место мечты для людей, которые ищут что-то крутое за сущий бесценок
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 19 доказательств того, что барахолка — место мечты для людей, которые ищут что-то крутое за сущий бесценок

19 доказательств того, что барахолка — место мечты для людей, которые ищут что-то крутое за сущий бесценок

19 доказательств того, что барахолка — место мечты для людей, которые ищут что-то крутое за сущий бесценок

Для некоторых людей барахолка или секонд-хенд — это не бесполезная куча барахла, покрытая слоем многолетней пыли, а самые настоящие сокровища. Почему? Они просто знают, как правильно искать! Удивительно, но иногда на блошиных рынках можно откопать невероятные диковинки, среди которых есть крутые дизайнерские лампы, модная одежда, обувь и даже полезная, функциональная мебель. Предлагаем вам взглянуть на ценности, которые удалось откопать счастливчикам, не пожалевшим сил и времени на их поиски. Как можно заметить, их усилия полностью окупились!

Сегодня я нашёл на барахолке эту великолепную лампу

Купил это зеркало за восемь долларов

Чехол для хранения старинных монеток

Сумка в виде рыбки и кошелёк

Такая сумочка гарантировано привлечёт к себе внимание. Кто посмеет отказаться от такой вещи?

Крутая ваза за пять долларов, которую я нашёл в комиссионном магазине

Красивая шкатулка в виде песочных часов

Купил на блошином рынке плетёную корзину за десять долларов

Находка всей жизни, которая стоила четыреста долларов

Не могла оставить Берни в комиссионном магазине

Сегодня купил кресло моей мечты

Лучшая лампа в виде кошки

Больно видеть, как кто-то владеет твоей мечтой.

Я не имею понятия, как я буду в них ходить, но я их купила

Оригинальный держатель для туалетной бумаги

Получил абсолютно бесплатно эту гигантскую чашку

Купила гигантскую руку на барахолке. Теперь её обожает моя кошка

Вероятно, кошка не может понять, почему гигантская рука никак не начнёт её гладить. Ведь это просто какое-то преступление против кошачьего величества.

Сауна на одного человека за сто долларов

Наконец-то я нашла старинную керамическую ёлку

Настоящая мечта за пятьдесят долларов

Кофемашина, сделанная в Италии, всего за десять долларов

Изготовлена в 2001 году. Выцветшая наклейка с розничной ценой на нижней части устройства показывает изначальную цену 499,95 долларов США.

Здесь вы можете посмотреть на вещи с интересным и необычным дизайном, которые непременно захочется купить, даже если они вам не особо нужны.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Безработный москвич залил перцовкой продавщицу интим-шопа, чтобы заполучить секс-машину
Безработный москвич залил перцовкой продавщицу интим-шопа, чтобы
Слух: Star Wars Jedi: Survivor от Electronic Arts может выйти 7 марта 2023 года
Слух: Star Wars Jedi: Survivor от Electronic Arts может выйти 7 марта
Киностудия Warner Bros. и Джоан Роулинг работают над спин-оффом "Гарри Поттера"
Киностудия Warner Bros. и Джоан Роулинг работают над спин-оффом
Три россиянина украли более 100 тонн нефти
Три россиянина украли более 100 тонн нефти
Ксения Собчак с мужем - махинаторы, считает Катя Гордон
Ксения Собчак с мужем - махинаторы, считает Катя Гордон
Анна Семенович помогает лишить сексуальные проблемы мужчин
Анна Семенович помогает лишить сексуальные проблемы мужчин
Катя Гордон высказалась об алкоголизме бывшего мужа
Катя Гордон высказалась об алкоголизме бывшего мужа
Дана Борисова рассказала о сексуальных проблемах сына Никаса Сафронова
Дана Борисова рассказала о сексуальных проблемах сына Никаса Сафронова
При обрушении породы на руднике «Северстали» пострадали два человека
При обрушении породы на руднике «Северстали» пострадали два человека
Поисковики начнут маркировать TikTok и Telegram как нарушителей закона
Поисковики начнут маркировать TikTok и Telegram как нарушителей закона
Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным в рамках G20
Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным в рамках G20
СберСпасибо запустил новую геймификацию-головоломку «Ловлю на слове»
СберСпасибо запустил новую геймификацию-головоломку «Ловлю на слове»

Топ на сегодня

Два аппарата ИВЛ поступили в Куйтунскую районную больницу
Два аппарата ИВЛ поступили в Куйтунскую районную больницу
GameFi-проект Snook объявил о партнерстве с Unstoppable Domains
GameFi-проект Snook объявил о партнерстве с Unstoppable Domains
Максим Фадеев жалеет Наргиз Закирову
Максим Фадеев жалеет Наргиз Закирову
Дочка Галкина и Пугачевой исполнила песню собственного сочинения
Дочка Галкина и Пугачевой исполнила песню собственного сочинения
Жители российского региона стали свидетелями редкого природного явления
Жители российского региона стали свидетелями редкого природного

Еще по теме

15 случаев, когда людям попадались артефакты из прошлого, которые уже можно считать историей
Хроники евроинтеграции: барахолка в городе, который «спасли от русского мира» (ВИДЕО)
В американском интернет-магазине продаётся булыжник за 85 долларов
Александр Васильев дал совет, как одеваться модно и дешево